UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis meldet Veröffentlichung von Gilenya-Daten im Fachjournal NEJM - Novartis-Mittel Cosentyx beweist sich auch im realen Leben als wirksam - BFW H1: EBIT liegt bei 15,8 Mio Fr. (VJ 16,3 Mio) H2: Rechnen beim EBIT mit ähnlichem Ergebnis wie im H1 - Newron H1: Gewinn -7,6 Mio Euro (VJ +1,6 Mio) Liquide Mittel von 50,6 Mio EUR (VJ 40,4 Mio; Ende 2017 60,1 Mio) - Cosmo stehen weitere Diskussionen um Methylenblau MMX bevor - Crealogix: Ständerat Ruedi Noser soll Verwaltungsrat werden - EFG International mit Veränderungen im Top-Management - Lalique gewinnt Rechtsfall und erhält Entschädigung von 2,4 Mio EUR - Relief Therapeutics hat Auslizenzierungsvereinbarung mit H&H-Gruppe getroffen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen bestätigt morgige Bekanntgabe des neuen VRP-Kandidaten BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ceva Logistics: Sycomore meldet leicht tieferen Anteil von 2,99% - Dufry: GIC Private (Govt. of Singapore) erhöht auf 3,5% - Poenina: Diverse Beteiligungsveränderungen wegen Kapitalerhöhung/Inretis-Kauf PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Roche: Webcast Virtual Late Stage Pipeline - BFW: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - CPH: Investorentag Freitag: - Aevis: Ergebnis H1 - Coltene: aoGV zu Kapitalerhöhung Montag: - Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Wisekey: Ergebnis H1 - BVZ: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH/BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2018 (09.15 Uhr) - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - EU: EZB Zinsentscheid (14.30 Uhr Pk mit EZB-Präsident Draghi) - US: Verbraucherpreise August 2018 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Realeinkommen 08/18 (14.30 Uhr) Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede (19.15 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - SIG Combibloc (in den nächsten Monaten) - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1265 - USD/CHF: 0,9690 - Conf-Future: +9 BP auf 157,22% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz +0,033% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,03% auf 8'957 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,51% auf 8'960 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,35% auf 1'462 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,44% auf 10'961 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,11% auf 25'999 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,23% auf 7'954 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,52% auf 12'032 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,96% auf 22'821 Punkte STIMMUNG - Warten auf Notenbanken

