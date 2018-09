UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Aryzta: Geldgeber stimmen neuen Kreditbedingungen zu - Roche erhält FDA-Zulassung für Actemra in subkutaner Anwendung - Aevis Victoria H1: Umsatz 280,6 Mio Fr. (VJ 295,2 Mio) EBITDA 31,8 Mio Fr. (VJ 42,9 Mio) Reinverlust 1,6 Mio Fr. (VJ 12,2 Mio) 2018: Einstelliges Umsatzwachstum bestätigt - Aevis: Swiss Medical Network übernimmt Medgate Health Centers - Alpiq schliesst Anleihenrückkauf ab und reduziert Verschuldung weiter - BKB beruft Simone Westerfeld interimistisch an die Konzernspitze Beteiligung an der Bank Cler liegt bei 92,4% - EFG: Thomas Mueller tritt nach Wechsel zu Raiffeisen von seinen Ämtern zurück - Kuros initiiert Treffen mit wichtigen Meinungsvertreten - Jungfraubahn: Finma stellt Verstoss gegen Markverhaltensregeln fest - Coltene: Bezugsrechtsangebot für Grossübernahme soll 62,5 Mio Fr. einbringen Geschäftsgang seit Ende Juni entspricht Erwartungen - Wisekey fällt gegenüber dem Vorjahr noch tiefer in die roten Zahlen H1: Nettoverlust von 11,8 Mio USD (VJ Verlust von 7,3 Mio) - Valiant testet neues Geschäftsmodell - Bietet Hypotheken-Vergleich - Arundel verkauft rund 535'000 Aktien aus Eigenbestand an US-Investor - Kudelski-Tochter Nagra weitet Angebot Android TV auf Pay-TV-Anbieter aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen: Guy Lachappelle wird als VR-Präsident nominiert Vier weitere VR-Mitglieder nominiert BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Norges Bank senkt Anteil auf 2,78% - Molecular Partners: Pictet AM erhöht Anteil auf 4,1% PRESSE FREITAG - SNB-Präsident: Banken heute besser kapitalisiert (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Coltene: aoGV zu Kapitalerhöhung Montag: - Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Wisekey: Ergebnis H1 - BVZ: Ergebnis H1 Dienstag: - Crealogix: Ergebnis + BMK 2017/18 - SHL: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Handelsbilanz Juli 2018 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz August 2018 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise August 2018 (14.30 Uhr) Industrieproduktion Auguats 18 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung August 2018 (15.15 Uhr) Lagerbestände 07/18 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen September 2018 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CN: Einzelhandelsumsatz August +9,0 Prozent zum Vorjahr Industrieproduktion August +6,1 Prozent zum Vorjahr SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - SIG Combibloc (in den nächsten Monaten) - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,1290 - USD/CHF: 0,9654 - Conf-Future: -13 BP auf 157,05% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz +0,035% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,35% auf 8'991 Punkte (08.30 Uhr) - SMI (Donnerstag): unv. bei 8'960 Punkten - SLI (Donnerstag): +0,07% auf 1'463 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,02% auf 10'688 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,57% auf 26'146 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,75% auf 8'014 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,19% auf 12'056 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,2% auf 20'095 Punkte STIMMUNG - Vor allem Konjunkturdaten auf der Agenda

