UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Finma stellt bei Credit Suisse Mängel bei der Geldwäschereibekämpfung fest verfügt Massnahmen zur weiteren Verbesserung der Compliance CS anerkennt Finma-Schlussfolgerungen - ABB schliesst Übernahme von AB Rotech ab - SIG Combibloc-IPO: Erster Handelstag voraussichtlich am oder um den 28.09.2018 Preisspanne von 10,50 bis 13,50 Fr. je Aktie Free Float inkl. "Green Shoe" bei maximal 49,1 Prozent Bruttoerlös von rund 1,05 Mrd Euro angepeilt - SNB: Bundesrat wählt Barbara Janom Steiner zur Präsidentin des SNB-Bankrats - Burkhalter H1: Konzernumsatz 239,3 Mio Fr. (VJ 247,6 Mio) EBIT 12,3 Mio Fr. (VJ 18,5 Mio) Konzernergebnis 9,6 Mio Fr. (VJ 14,8 Mio) 2018: Weiter EBIT-Marge bei rund 6% erwartet - BVZ H1: Gesamtsertrag von 77,1 Mio Fr. (VJ 72,7 Mio) Reingewinn von 5,2 Mio Fr. (VJ 4,9 Mio) 2018: Ertrag und Ergebnis neu über Vorjahr erwartet; Gutes Sommergeschäft - HBM vermeldet IPO von Portfoliofirma Principia - NAV steigt um 1,5 Prozent - BC du Jura ernennt Christian Budry zum Vizepräsidenten - SHL: Chinesische Aktionärsgruppe erhebt Beschwerde gegen Suspendierung ihrer Stimmrechte NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Georg Fischer: BlackRock meldet Anteil von 5,43% - Implenia: Swisscanto erhöht Anteil auf 3,0153% - Temenos: BlackRock hält 5,08% Erwerbspositionen PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Burkhalter: Conf. Call zu Ergebnis H1 Dienstag: - Crealogix: Ergebnis + BMK 2017/18 - SHL: Ergebnis H1 Mittwoch: - Vaudoise: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Konsumentenpreise (11.00 Uhr) - US: Empire State Index (14.30 Uhr) - CH: Seco-Konjunkturprognosen vom September 2018 (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.9. - HBM (1,50 Fr.) - Logitech (0,6727 Fr.) - Richemont (1,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1247 - USD/CHF: 0,9669 - Conf-Future: -1 BP auf 157,07% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz +0,034% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,05% auf 8'965,05 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,11% auf 8'970 Punkte - SLI (Freitag): +0,17% auf 1'466 Punkte - SPI (Freitag): +0,20% auf 10'710 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,03% auf 26'155 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,05% auf 8'010 Punkte - Dax (Freitag): +0,57% auf 12'124 Punkte - Nikkei 225 (Montag): wegen eines Feiertags geschlossen STIMMUNG - Zurückhaltend nach weiterer Verschärfung des Handelskonflikts USA-China

cf/

(AWP)