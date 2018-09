UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant unterzeichnet Governance-Vereinbarung mit Sabic Hariolf Kottmann als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen Ernesto Occhiello wird ab 16. Oktober 2018 neuer CEO Clariant und Sabic kombinieren Teile ihrer Geschäfte Plastics & Coatings-Geschäft wird bis 2020 devestiert peilt bis 2021 Umsatz von 9 Mrd Fr und EBITDA-Marge von etwa 20% an Zusammenschluss soll jährliche Synergien von 100 Mio Fr. bringen Implementierungskonsten von 80 Mio Fr. über 3 Jahre erwartet Verwaltungsrat wird auf 12 Mitglieder aufgestockt Clariant soll unabhängiges, börsenkotiertes Unternehmen bleiben Hauptsitz bleibt in der Schweiz CFO: Erwarte "starkes Interesse" an zu veräussernden Geschäftsteilen Ausgleichszahlung an Sabic in bar - ohne Kapitalerhöhung Dürfen unseren Anteil am künftigen Geschäftsbereich HPM erhöhen - Nestlé verkauft Lebensversicherungsgeschäft Gerber Life für 1,55 Mrd US-Dollar - Vifor Pharma erhöht Anteil an ChemoCentryx deutlich auf 21,2 Prozent - Roche lanciert Software-Lösung Navify - Implenia baut Busbahnhof im Innern eines Bergs in Stockholm Auftragsvolumen von rund 80 Millionen Franken - Landis+Gyr: Chefstratege Roger Amhof verlässt Unternehmen - Feintool platziert neue Aktien in beschleunigtem Bookbuilding nimmt mit Aktienplatzierung 50,8 Millionen Franken ein - Barry Callebaut erhält wieder "Investment Grade"-Status von Moody's Rating auf "Baa3" von "Ba1" erhöht - Ausblick "stabil" - Luzerner Kantonalbank startet Emission von strukturierten Produkten - Von Roll erhält Grossauftrag in China in Höhe mehrerer Millionen - Kudelski und deutsche Voith vereinbaren Zusammenarbeit - SHL H1: Umsatz 29,0 Mio USD (VJ 18,3 Mio) Gewinn 8,7 Mio USD (VJ 2,0 Mio) - Crealogix 2017/18: Konzerngewinn 0,7 Mio Fr. (VJ 1,4 Mio) Dividende von 0,25 Fr. je Aktie (VJ 0,50) Konzerngewinn 0,7 Mio Fr. (VJ 1,4 Mio) - Relief Therapeutics verlängert Finanz-Vereinbarung mit GEM bis Ende 2020 - Wisekey schliesst Partnerschaft mit Tarmin NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Migros-Tochter Galaxus expanidet in Deutschland BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Georg Fischer: BlackRock-Anteil sinkt auf 5,23% - Tecan: Massachusetts Mutual weist neu Anteil von 5,71% aus - Klingelnberg: BlackRock hält neu knapp 3% PRESSE DIENSTAG - UBS-CEO: Kein Grund für Überprüfung der Finanzziele (Bloomberg) - Swiss Re-CEO: Schadenssummen werden steigen (Handelsblatt) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Vaudoise: Ergebnis H1 - Adecco: Investor Day Donnerstag: - Lalique: Ergebnis H1 - BPDG: aoGV zu Statutenänderung, Genf WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Rede von EZB-Präsident Mario Draghi (09.15 Uhr) - US: NAHB-Index (16.00 Uhr) - CH: Seco Konjunkturprognosen vom September 2018 (Mittwoch) SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2018 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - SIG Combibloc (per 28. September) - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.9. - HBM (1,50 Fr.) - Logitech (0,6727 Fr.) - Richemont (1,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1259 - USD/CHF: 0,9615 - Conf-Future: -25 BP auf 156,84% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,052% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,09% auf 8'928 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,37% auf 8'937 Punkte - SLI (Montag): -0,33% auf 1'461 Punkte - SPI (Montag): -0,43% auf 10'664 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,35% auf 26'062 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,43% auf 7'895 Punkte - Dax (Montag): -0,23% auf 12'096 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,41% auf 23'421 Punkte STIMMUNG - Weiterhin zurückhaltend, Nestlé nach Devestition gesucht

ra/cf

(AWP)