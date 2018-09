UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS-Investmentbankchef wird Chef der spanischen Grossbank Santander Piero Novelli und Robert Karofsky neue Leiter Investment Banking - ABB rüstet Stromübertragungsnetz in Ägypten mit "Ability"-Komponenten aus - Lonza gibt sich Umsatz- und Profitabilitätsziele für neue Ibex-Projekte - Swiss Prime Site findet neuen Ankermieter in Schlieren - Groupe Minoteries H1: Nettoumsatz 68,6 Mio CHF (VJ 70,8 Mio) Reingewinn 2,1 Mio Fr. (VJ 2,5 Mio) - Graubündner KB: Christoph Caviezel und Thomas Huber als Bankräte bestätigt - Kuros Biosciences schafft ein "Strategic Advisory Board" NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Tecan: Massachusetts Mutual weist neu Anteil von 5,8% aus - Sunrise: BlackRock senkt Anteil auf 3,0% - Obseva: Sofinnova Partners erhöht Anteil auf 10,58% - Logitech: BlackRock erhöht Anteil auf 5,24% - Kardex: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 2,98% - Julius Bär: Wellington Management Group reduziert Anteil auf 2,96% - Galenica: UBS Fund Management senkt Anteil auf 4,97% - Feintool: Credit Suisse senkt Anteil auf unter 3% - Crealogix meldet eigenen Aktienanteil von 1,25%/6,47% - Aryzta: JO Hambro Capital senkt Anteil auf 2,94% und BlackRock auf 2,95% - Crealogix: Gruppe Richle etc. senkt Anteil auf 45,95% PRESSE MITTWOCH - SIG-Combibloc-IPO: Engere Preisspanne von 11 bis 12 Franken (Reuters) - Helvetia-Chef: Können noch wesentlich ausbauen (FuW) - Deutsche Bank spielte Fusionsszenario mit der UBS durch - Zurich soll vor Übernahme der indonesischen Asuransi Adira stehen (Dow Jones) - SIX-Präsident: EU-Streit bedroht Schweizer Börse (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Investora - Die Schweizer Aktienkonferenz Donnerstag: - Investora - Die Schweizer Aktienkonferenz Freitag: - Perfect Holding: Ergebnis H1 - Airesis: Ergebnis H1 - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index September (10.00 Uhr) - US: Verkauf neuer Häuser 08/18 (16.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) FOMC Zinsentscheid (20.00 Uhr) - MK Fed-Chef Powell (20.30 Uhr) - CH: UBS Global Real Estate Bubble Index (Donnerstag) KOF Konjunkturbarometer (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.10. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - SIG Combibloc (per 28. September) - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1349 - USD/CHF: 0,9648 - Conf-Future: -43 BP auf 155,78% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz +0,123% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,04% auf 9'025 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,84% auf 9'023 Punkte - SLI (Dienstag): +0,77% auf 1'479 Punkte - SPI (Dienstag): +0,69% auf 10'736 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,26% auf 26'492 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,18% auf 8'007 Punkte - Dax (Dienstag): +0,19% auf 12375. Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,39% auf 24'034 Punkte STIMMUNG - Abwarten vor Fed-Entscheid

mk/tp

(AWP)