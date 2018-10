UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika bestätigt an Investorentag seine strategischen Ziele für 2020 - Novartis lizenziert Anti-Infektprogramme an Boston Pharmaceuticals aus - Clariant eröffnet in USA modernisiertes Labor für Öldienstleistungen - Obseva meldet weitere positive Daten aus IMPLANT-2-Studie mit Nolasiban - Banque Profil de Gestion erhält Finma-Zustimmung für Dynagest-Kauf - LM Group annulliert über 2 Millionen eigene Aktien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - ZKB schliesst in nächsten zwei Jahren sieben Schalterstandorte BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: BlackRock meldet Anteil von 5% - Sunrise: UBS Fund Management senkt Anteil auf unter 3% - Landis+Gyr: JPMorgan Chase meldet Erwerbsposition von 5,213% - SIG Combibloc: Onex meldet nach IPO Anteil von 58,8% - Banque Profil de Gestion: Pierre Sigg meldet 6,65%; M3 Real Estate senkt <3% PRESSE MITTWOCH - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Vifor Pharma: Investor Day Freitag: - Ems-Chemie: Umsatz 9 Mte WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - CH: KOF Konjunkturprognose Herbst (10.00 Uhr) - EU: PMI Dienste 09/18 (endgültig. 10.00 Uhr) - GB: PMI Dienste 09/18 (10.30 Uhr) - EU: Einzelhandelsumsatz 08/18 (11.00 Uhr) - US: Fed-Präsident von Chicago, Evans, hält Rede in London (12.20 Uhr) Fed-Präsident von Richmond, Barkin, hält Rede in West Virginia (14.05 Uhr) ADP Beschäftigung 09/18 (14.15 Uhr) PMI Dienste 09/18 (endgültig, 15.45 Uhr) ISM Dienste 09/18 (16.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche. 16.30 Uhr) Fed-Präsidentin von Cleveland, Mester, hält Rede in St. Louis (20.15 Uhr) - CH: SNB Devisenreserven September 2018 (Freitag) Landesindex der Konsumentenpreise September 2018 (Freitag) Touristische Beherbergung August 2018 (Freitag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.10. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - SIG Combibloc (per 28. September) - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1405 - USD/CHF: 0,9848 - Conf-Future: +23 BP auf 156,49% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz +0,083% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,04% auf 9'091 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,44% auf 9'097 Punkte - SLI (Dienstag): -0,70% auf 1'479 Punkte - SPI (Diensttag): -0,40% auf 10'808 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,46% auf 26'774 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,47% auf 8'000 Punkte - Dax (Dienstag): -0,42% auf 12'288 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,75% auf 24'088 Punkte STIMMUNG - weiterhin von Vorsicht geprägt bei anhaltend freundlicher Tendenz

