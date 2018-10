UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis kündigt weitere Daten zu Lutathera auf Esmo-Kongress an - Clariant erhöht Preise für Sorbinsäure- und Bentonit-Produkte - DKSH-Präsident Jörg Wolle tritt an nächster Generalversammlung nicht mehr an VRP: Verstehe Rücktritt auch als Beitrag zur guten Corporate Governance unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Particle Metrix - Bellevue-Group mit Wechsel im Verwaltungsrat - Huber+Suhner wird Tier-1-Lieferant von Fahrzeugbauer Geely - Vontobel übernimmt US-Vermögensverwaltungsportfolio von Lombard Odier - Zur Rose-Tochter muss im Streit um Apothekenautomaten vor Oberlandesgericht - BB Biotech Q3: Gewinn nach Steuern von 242 Mio Fr. schlägt Thomas von Planta für den Verwaltungsrat vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ceva Logistics: Axar Capital Management senkt Anteil auf 3,79% - Coltene: Tweedy, Browne Company erhöht Anteil auf 4,8% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% - Sunrise: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,06% PRESSE FREITAG - OC Oerlikon hat bis zu zwei Milliarden Franken für Zukäufe (HB) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - AMS: Ergebnis Q3 (nachbörslich) Dienstag: - Logitech: Ergebnis + Conf. Call Q2 - Schindler: Ergebnis + Conf. Call Q3 - Datacolor: Ergebnis 2017/18 - GAM: Zwischenbericht Q3 - Gurit: Ergebnis Q3 - Idorsia: Ergebnis Q3 - AMS: Conf. Call zum Q3-Ergebnis - GV: Dormakaba WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB Leistungsbilanz August 2018 (10.00 Uhr) - US: Verkauf bestehender Häuser September 2018 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - Chinas Wachstum fällt auf 6,5 Prozent (Prog 6,6)- Niedrigster Stand seit 2009 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 25.10: - Dormakaba (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1425 - USD/CHF: 0,9969 - Conf-Future: +22 BP auf 156,36% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz +0,114% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,23% auf 8'799 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,33% auf 8'779 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,23% auf 1'396 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,27% auf 10'378 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -1,27% auf 25'379 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,06% auf 7'485 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,07% auf 11'589 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,56% auf 22'532 Punkte STIMMUNG - Trotz schwacher Vorgaben gehaltene Eröffnung erwartet; Novartis stützen

mk/ys

(AWP)