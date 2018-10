UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis präsentiert an Esmo-Kongress Detaildaten zu Alpelisib-Studie - Novartis erhält Schweizer Zulassung für Kymriah zur Behandlung zweier Blutkrebsarten - Roches Rituxan erhält in USA Label-Update für 2 Formen von Gefässentzündungen - Roche legt neue Daten zu Entrectinib bei Tumoren mit NTRK-Fusionen vor präsentiert an Esmo-Kongress Detaildaten zu Tecentriq/Abraxane-Studie gibt an Esmo Update zu Tecentriq/Avastin-Studie - Neue Online-Hypothekenbörse geplant - Beteiligung von Swisscom - Phoenix Mecano übernimmt Spezialisten für Metallverarbeitung in China Übernahme wird voraussichtlich 2019 positiven EBITDA-Beitrag leisten - Cicor baut in Bronschhofen ein Technologiezentrum für Elektronik-Druck auf legt Produktion in Asien zusammen - Dottikon senkt Ausblick - Umsatz und Reingewinn im Gesamtjahr unter Vorjahr - Swissquote bietet Kunden virtuelle ICO-Münzen von Diamanthersteller an - VP Bank übernimmt Fondsverwaltung von Carnegie Fonds in Skandinavien - Addex wird mit Produktkandidat in Fachartikel zur Epilepsie-Behandlung genannt - Kuros erhält US-Patent für Verfahren zur Herstellung osteoinduktiver Materialien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: TimesSquare Capital senkt auf 2,95%, Norges Bank meldet zuletzt 2,91% - Bâloise: Credit Suisse Funds erhöhen auf 3% - Ceva Logistics: Gruppe CMA-CGM/Ceva meldet Erwerbspositionen von 37,56% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 3,04% - GAM: Credit Suisse Funds erhöhen auf 5,08%, BlackRock meldet Anteil von 2,95% - Julius Bär: BlackRock erhöht Anteil auf 5,03% - U-blox: Credit Suisse meldet Erwerbspositionen von 10,06% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau - UBS spricht Reisewarnung für China aus nach Festsetzung von Mitarbeiterin (Meldungen in diversen Medien) PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Novartis: Conf Call zu Schweiz-Zulassung von Kymriah (9.30 Uhr) - AMS: Ergebnis Q3 (nachbörslich) Dienstag: - Logitech: Ergebnis + Conf. Call Q2 - Schindler: Ergebnis + Conf. Call Q3 - Datacolor: Ergebnis 2017/18 - GAM: Zwischenbericht Q3 - Gurit: Ergebnis Q3 - Idorsia: Ergebnis Q3 - AMS: Conf. Call zum Q3-Ergebnis - GV: Dormakaba Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: CFNA-Index (14.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.11. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 25.10: - Dormakaba (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1486 - USD/CHF: 0,9959 - Conf-Future: +25 BP auf 156,61% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz +0,078% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,42% auf 8'909 Punkte (08.25 Uhr) - SMI (Freitag): +1,06% auf 8'872 Punkte - SLI (Freitag): +0,23% auf 1'400 Punkte - SPI (Freitag): +0,87% auf 10'469 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,26% auf 25'444 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,48% auf 7'449 Punkte - Dax (Freitag): -0,31% auf 11'554 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,37% auf 22'615 Punkte STIMMUNG - Weitere Entspannung zeichnet sich ab - Italien als Risikofaktor

rw/

(AWP)