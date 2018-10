UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS Q3: Umsatz 479,6 Mio USD (AWP-Konsens: 466,0 Mio) EBIT (adj.) 60,2 Mio USD (AWP-Konsens: 57,0 Mio) Bereinigter Reingewinn 18,6 Mio USD (VJ: 23,5 Mio) Q4: Umsatz von 570-610 Mio USD - Sequentiell höhere Marge erwartet - AMS konzentriert sich stärker auf Bereich optische Technologien Aktivitäten im Bereich Umweltsensorik werden künftig untergewichtet - Logitech Q2: Umsatz 691 Mio USD (AWP-Konsens: 695,0 Mio) EBIT (Non-GAAP) 85 Mio USD (AWP-Konsens: 79,4 Mio) Reingewinn 64 Mio USD (AWP-Konsens: 57,4 Mio) 2018/19: Ziele bestätigt - u.a. Wachstum (in LW) von 9-11% CEO: Einfluss von Handelszöllen im Q2 noch vernachlässigbar Werden Zölle unter anderem durch Preiserhöhungen ausgleichen - Schindler 9 Mte: Umsatz 7'939 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7'993 Mio) Bestellungseingang 8'653 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8'787 Mio) EBIT 926 Mio Fr. (AWP-Konsens: 940 Mio) Konzerngewinn 746 Mio Fr. (AWP-Konsens: 749 Mio) 2018: Weiterhin Umsatzwachstum von 5-7% in LW erwartet Gewinn weiter zwischen 960 Mio und 1,01 Mrd Fr. erwartet - Novartis-Tochter Alcon plant digitale Plattform für Katarakt-Chirurgie - Novartis veröffentlicht positive Daten für Aimovig bei Migräne - UBS-Prozess: UBS France will keine Unregelmässigkeiten gesehen haben - UBS-Angestellte können in China frei ein- und ausreisen - CS Real Estate Fund Hospitality verkauft Hotel in Montreux - Ausschüttung - Temenos ruft Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz ins Leben - Aryzta: Cobas ist enttäuscht von Kommentaren des Managements Cobas hält an Vorschlägen für Kapitalerhöhung von 400 Mio EUR fest - GAM Q3: AuM per 30.9. bei 146,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 154,0 Mrd) Nettoneugeld -8,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: -10,4 Mrd) Q4: Anspruchsvollere Marktbedingungen dürften sich fortsetzen Verbleibende Vermögenswerte in ARBF werden kommende Monate liquidiert Strategie-Update spätestens mit Jahresergebnis am 21. Februar 2019 - Idorsia 9 Mte: Betriebsergebnis nach US GAAP -271 Mio Fr. (VJ -79 Mio) Liquidität per 30.09. bei 1'351 Mio Fr. (Ende H1: 949 Mio) 2018: Weiterhin GAAP-Betriebsaufwand von ca 390 Mio Fr. erwartet ernennt Simon Jose als Chief Commercial Officer - Poenina gibt Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung bekannt Erwarteter Nettoerlös 34,7 Mio Fr. - Free Float von 53,8% angestrebt Bezugpreis bei Kapitalerhöhung von 45 Fr. je Aktie Dividende 2018 soll auf 1,70 CHF je Aktie angehoben werden - BEKB integriert Tochtergesellschaft RTC - Ceva ernennt Rich Oleson zum Vice President Global Healthcare Contract Log. - Newron-Partner stellen Antrag für Parkinson-Mittel Safinamide in Japan NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Vanguard International Explorer Fund senkt Anteil auf 2,97% - Barry Callebaut: BlackRock meldet Anteil von 3,04% - Ceva Logistics: Capital Group/Franklin Resources melden Anteil von 9,97% - Forbo erhöht Eigenanteil auf 10,038% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 2,91% - Landis+Gyr: JPMorgan Chase meldet Erwerbspositionen von 5,003% - OC Oerlikon: Blackrock meldet Anteil von 3,44% - Julius Bär: BlackRock meldet Anteil von 4,91% PRESSE DIENSTAG - UBS will erneut ins Geschäft mit sehr reichen US-Kunden vorstossen (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Logitech: Conference Call zu Ergebnis Q2 (14.30 Uhr) - Schindler: Conference Call zu Ergebnis Q3 (10.00 Uhr) - AMS: Conference Call zu Ergebnis Q2 (10.00 Uhr) - Datacolor: Ergebnis 2017/18 (nachbörslich) - Gurit: Ergebnis Q3 (nachbörslich) - Dormakaba: GV Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q3 - Lonza: Business-Update Q3 - Sika: Ergebnis 9 Monate - UBS: Ergebnis Q3, Investor Update 2018, London - Bucher: Umsatz Q3 - HBM: Ergebnis H1 - Huber + Suhner: Umsatz Q3 - Panalpina: Ergebnis Q3 - Sulzer: Bestellungseingang 9 Mte - VAT: Trading Update Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - Weiter sinkendes Blasenrisiko am Schweizer Immobilienmarkt (Comparis/ETH) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.11. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 25.10: - Dormakaba (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1408 - USD/CHF: 0,9967 - Conf-Future: -18 BP auf 146,43% (Montag) - SNB: Kassazinssatz +0,106% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,65% auf 8'808 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,07% auf 8'866 Punkte - SLI (Montag): -0,14% auf 1'398 Punkte - SPI (Montag): -0,04% auf 10'464 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,50% auf 25'317 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,26% auf 7'468 Punkte - Dax (Montag): -0,26% auf 11'524 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -2,67% auf 22'011 Punkte STIMMUNG - Infolge negativer Vorgaben vor allem aus Asien getrübt

