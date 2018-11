UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan investiert 20 Millionen Fr. in Expressions Parfumées in Grasse - LafargeHolcim verkauft Geschäft in Indonesien Unternehmenswert rund 1,75 Mrd US-Dollar - Roche: FDA erteilt Tecentriq-Kombination 'Priority Review' - Swisscom: Fastweb einigt sich mit Tiscali über Kauf von Sparte u. Frequenzband Transaktionswert rund 198 Mio EUR - UBS-Prozess: Laut Verteidigung hat Anklage "keine Beweise" - Ceva Q3: Umsatz 1'810 Mio USD (AWP-Konsens 1'857 Mio) Signifikante Rückstellungen in Italien Adjusted EBITDA 29 Mio USD (VJ: 69 Mio) Mittelfristziele bestätigt will Details zur CMA CGM-Transaktion noch in diesem Jahr nennen - Comet: Keine Ziele für 2019 und 2020 - "Strategie 2020" wird fortgesetzt Trennung vom ebeam Systemgeschäft abgeschlossen - Datacolor 2017/18: Unveränderte Dividende von 15 Franken vorgeschlagen 2018/19: Umsatz im Rahmen bis leicht unter Vorjahr angestrebt Zum Vorjahr gehaltene Margen angestrebt - PSP 9 Mte: Reingewinn vor Neubewertung 134,8 Mio Fr. (VJ 138,2 Mio) Liegenschaftsertrag 208,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 208,3 Mio) EBITDA vor Neubewertung 184,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 182,0 Mio) 2018: Ausblick zu EBITDA (240 Mio Fr.) bestätigt, Leerstand neu 5% (6%) - Basler Kantonalbank: S&P erhöht Rating auf "AA+" von "AA" - stabil - Castle Alternative beendet Aktienrückkaufprogramm vom Juli - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im Oktober +5,3% gg VJ auf 2,90 Mio - Peach Property will Hybridanleihe von 2015 so früh wie möglich zurückzahlen - U-blox: Credit Suisse erhöht Anteil auf 10,12% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: JO Hambro baut Anteil auf 4,97% aus - Adecco: Norges Bank eröht Anteil auf 3,3% - Ceva Logistics: Davidson Kempner und Burlington Loan melden Anteil v. je 3,33% - Dufry: Morgan Stanley meldet Anteil von 6,31%/2,56% - Georg Fischer: JP Morgan meldet Anteil von 3,07% - Groupe Minoteries: Mutuel Assurance meldet Anteil von <3% - Landis+Gyr: Nordea senkt Anteil auf 2,99% - Logitech: Norges erhöht Anteil auf 3,01% - Sunrise: Norges Bank senkt Anteil auf 2,95% - Poenina: EFG Asset Management Fund senkt Anteil auf unter 3 Prozent PRESSE DIENSTAG - Tages-Anzeiger: "Türken-Fall wird für Credit Suisse heikel - Genfer Behörden ermitteln gegen die Bank" ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Comet: Investor Day Mittwoch: - Bâloise: Interim Statement Q3 Donnerstag: - Züblin: Ergebnis + Conf Call zum H1 2018/19 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2018 (09.15 Uhr) - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/18 (11.00 Uhr) - CH BFS: Arbeitskräfteerhebung Q3 2018 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt Anleihe 0,50%/2032 auf SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.11. - Aryzta: Kapitalerhöhung über 900 Millionen Franken (10 neue Aktien für 1 alte) Bezugsrechtechtehandel seit 7.11., Handel neue Aktien ab 19.11. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1355 - USD/CHF: 1,0100 - Conf-Future: +19 BP auf 156,78% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz +0,077% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,19% auf 9'001 Punkte (08.25 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,99% auf 8'984 Punkte - SLI (Dienstag): -1,45% auf 1'399 Punkte - SPI (Dienstag): -1,14% auf 10'555 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -2,32% auf 25'387 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,78% auf 7'201 Punkte - Dax (Dienstag): -1,77% auf 11'325 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -2,06% auf 21'811 Punkte STIMMUNG - Knappes Plus nach Vortagesverlusten erwartet

mk/kw

(AWP)