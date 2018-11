UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Google-Mutter und Novartis legen Diabetiker-Kontaktlinse auf Eis - Novartis erhält Zulassung und Breakthrough Therapie-Status für Promacta - Swisscom: Transaktion zwischen Fastweb und Tiscali abgeschlossen - Oerlikon vertieft Partnerschaft mit Airbus - Zur Rose publiziert Details zur Kapitalerhöhung - Bezugsrecht von 3 für 7 Bookbuilding-Periode voraussichtlich vom 22. bis 29. November - DKSH: Chief Commercial Officer verlässt das Unternehmen - FDA erteilt Cosmo Zulassung für Aemcolo bei Reisedurchfall - Leclanché: David Anthony Ishag soll Jim Atack als Präsidenten ersetzen plant aoGV am 11. Dezember weitere Massnahmen zur Refinanzierung - Auch Kapitalerhöhung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen fordert von Vincenz Geld aus Investnet-Deal zurück BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: JO Hambro baut Anteil auf 11,49 Prozent aus - Logitech: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,004% und BlackRock auf 5,26% - Sunrise: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,2 Prozent - Allreal: Pensionskasse Rheinmetall senkt Anteil unter 3 Prozent PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Nestlé in Endausmarchung um indisches GSK-Geschäft (The Economic Times) - ABB in Verhandlungen mit Hitachi über Verkauf der Stromsparte (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Zur Rose: aoGV zu Kapitalerhöhung Medpex-Übernahme Dienstag: - Julius Bär: Zwischenbericht 10 Mte - Sonova: Ergebnis + MK H1 2018/19 Mittwoch: - Nestlé: MK zu Einweihung Nespresso-Fabrik - U-blox: Investorentag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EZB Leistungsbilanz 09/18 (10.00 Uhr) - US: NAHB-Index 11/18 (16.00 Uhr) - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2018 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - JP: Aussenhandel zeigt sich robust SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.12. - Aryzta: Kapitalerhöhung über 900 Millionen Franken (10 neue Aktien für 1 alte) Bezugsrechtechtehandel seit 7.11., Handel neue Aktien ab 19.11. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1405 - USD/CHF: 0,9996 - Conf-Future: -14 BP auf 156,81% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz +0,057% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,16% auf 8'921 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,42% auf 8'907 Punkte - SLI (Freitag): +0,25% auf 1'384 Punkte - SPI (Freitag): +0,31% auf 10'432 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,49% auf 25'413 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,15% auf 7'248 Punkte - Dax (Freitag): -0,11% auf 11'341 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,65% auf 21'821 Punkte STIMMUNG - weiter von Zurückhaltung geprägt

