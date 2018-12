UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse: EU geht gegen Banken wegen Verdacht auf Anleihenkartell vor - CS/UBS: US-Aufseher stimmen Notfallplänen von Credit Suisse und UBS zu - Novartis erhält EU-Zulassung für erweiterte Indikation für Kisqali Genersatztherapie Zolgensma erscheint laut ICER kosteneffektiver - Temenos hat PayPal als Kunde für Kernbankensystem T24 gewonnen Übernahme von US-Firma Avoka abgeschlossen - DKSH übernimmt Distributionsgeschäft von Auric Pacific in Singapur/Malaysia zahlt für Auric rund 160 Mio Fr. - erwartet positiven Effekt auf Gewinn - Alpine Select hat Aktienrückkaufprogramm beendet - 0,56 Mio Aktien angedient - ALSO übernimmt Distributionsgeschäfts der kroatischen RECRO - Asmallworld: Ankerinvestor ASW Capital AG erhöht Anteil auf 69% - Ceva: Übernahmekommission verlängert Publikationsfrist für Angebotsprospekt - Helvetia: André Keller wird neuer Anlagechef - Honegger geht in Ruhestand - Börsenneuling Igea Pharma erlebt kein gutes Debüt an der SIX - Implenia mit neuem Auftrag in Schweden - Wert 90 Mio EUR - KTM bestätigt Ergebnisprognose 2018 - ObsEva schliesst Patientenrekrutierung für PRIMROSE 2-Studie ab - Rieter verkauft Grundstück im deutschen Ingolstadt - Ypsomed leitet Schiedsverfahren gegen ehemaligen Partner Insulet Corp. ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - EU-Staaten bestätigen sechsmonatige Börsenäquivalenz BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet Anteil von 4,94% - Clariant: Blue Beteiligungsgesellschaft meldet Anteil von 3,49% - Dufry: GIC Private erhöht Anteil auf 5,05% - Dufry: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 6,22% - Kuros: LSP V meldet nach Kapitalerhöhung 6,58%; Schroders nach Erwerb 3,952% - Landis+Gyr: JPMorgan meldet Anteil von 5,337% - Norges Anteil von 3,03% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 3,01% - Sonova: BlackRock meldet Anteil von 5,04% - Spice PE: Axa Leben meldet Anteil von 1,11% - Sunrise: Norges meldet Anteil von 2,94% - The Native: Dimitry Evenko meldet Anteil von 3,86% - U-blox: Credit Suisse meldet Anteil von 11,08% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - KTM: Conf. Call zum Ausblick Montag: - SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst Dienstag: - SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Zahlungsbilanz Q3 (09.00 Uhr) - US: BIP Q3 2018 (3. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter November 2018 (vorläufig; 14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen Dezember 2018 (endgültig; 16.00 Uhr) Private Einkommen und Ausgaben November 2018 (16.00 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen Dezember 2018 (vorab; 16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: GFK-Konsumklima für Jan 10,4 Pkt (Prognose 10,3); gg VM 10,4 Einfuhrpreise Nov +3,1% gg Vorjahr; gg VM -1,0% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1309 - USD/CHF: 0,9866 - Conf-Future: +25 BP auf 157,58% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,138% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,12% auf 8'404 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -1,47% auf 8'414 Punkte - SLI (Donnerstag): -2,07% auf 1'287 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,56% auf 9'799 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -2,01% auf 22'855 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,63% auf 6'528 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,44% auf 10'611 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,11% auf 20'166 Punkte STIMMUNG - Verluste dürften sich abschwächen

jb/tt

(AWP)