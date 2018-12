UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza lizenziert Kapsel-Technologie an Hersteller von Cannabisöl - Alpine Select kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm zum Marktpreis an - Also plant Übernahmeangebot für polnische ABC Data - Blackstone Resources rechnet mit Jahresverlust von 12-14 Mio Franken - Ceva ernennt Gianclaudio Neri zum Leiter des Italien-Geschäfts - Cosmo legt weitere Beschwerde bei FDA-Stelle in Sachen "Methylenblau MMX" ein - Gurit hat Verkauf des PVC-Produktionsstandorts in Qingdao abgeschlossen - Hypo Lenzburg baut Unternehmensstruktur um - Implenia gewinnt gemeinsam mit Hochtief Auftrag für fast 400 Mio Euro - Orascom verkauft Anteile an Hotels sowie Grundstück für 22,5 Mio Fr. - Straumann und Nobel Biocare legen Patentstreit bei - Valartis: Aktionär Tudor verkauft seine Anteile an Gustav Stenbolt - Wisekey schliesst Teilverkauf von Quovadis ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet Anteil von 5,2% - Norges Bank senkt Anteil auf 2,92% - Temenos: Affiliated Managers erhöht Anteil auf 3,02% - PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine Donnerstag (3.1.2019): - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index Dezember (10.00 Uhr) - EU: EZB Wirtschaftsbericht (10.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) FHFA-Index 10/18 (15.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 11/18 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 12/18 (16.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Freitag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2018 (Donnerstag 3.1.) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.01. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (genauer Termin noch ausstehend) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) EX-DIVIDENDE DATEN: per 07.01.: - Barry Callebaut (24,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1296 - USD/CHF: 0,9927 - Conf-Future: +2 BP auf 157,57% (Freitag, 21.12.18) - SNB: Kassazinssatz -0,153% (Freitag, 21.12.18) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,70% auf 8'476 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Fre. 21.12.): +0,03% auf 8'417 Punkte - SLI (Fre. 21.12.): +0,18% auf 1'289 Punkte - SPI (Fre. 21.12.): +0,14% auf 9'813 Punkte - Dow Jones (Mi. 26.12.): +4,98% auf 22'878 Punkte - Nasdaq Comp (Mi. 26.12.): +5,84% auf 6'554 Punkte - Dax (Fre. 21.12.18): +0,21% auf 10'634 Punkte - Nikkei 225 (Do. 27.12.): +3,88% auf 20'078 Punkte STIMMUNG - Erholung in Sicht

mk/tt

(AWP)