UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika unterbreitet verbindliches Angebot zur Übernahme von Parex von CVC Fund Unternehmenswert 2,5 Mrd Fr. - Synergien von jährlich 80-100 Mio Fr. Finanzierung durch Überbrückungskredit sichergestellt Sika plant verschiedene Kapitalmarktinstrumente 2018: Konzernumsatz von 7,09 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 7,088 Mrd) EBIT von 940 bis 960 Mio Fr. erwartet 2019: Umsatzplus von 6-8% sowie überdurchschnittliche Gewinnsteigerung - Novartis erhält von FDA Status 'Therapiedurchbruch' für Crizanlizumab - Novartis-Tochter Sandoz beendet Entwicklungspartnerschaft mit Durect - Novartis-Tochter Sandoz und Pear Therapeutics lancieren "reSET-O"-Behandlung - Burkhalter Gruppe kauft AS Stuber GmbH in Utzenstorf - Umsatz 1 Mio Franken - Comet - Veraison baut Beteiligung an Comet auf 10 Prozent aus Veraison traktandiert bei Comet Wahl von Heinz Kundert als VRP - Kudelski-Tochter rüstet Sicherheitslösung Nagra Connect mit Novatek-Chips auf - Sulzer gewinnt Auftrag von ArcelorMittal - Swiss Prime Site vermietet ehemalige OVS-Standorte neu - Valiant platziert Covered Bonds im Umfang von 303 Mio Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet Anteil von 5,14% - Kuros meldet Anteil eigener Positionen von 0,11%/86,11% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,01% PRESSE DIENSTAG - Novartis-Chef rechnet mit neuem Bewertungsansatz seiner Branche (CNBC) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine anstehend Mittwoch: - SNB: Ergebnis 2018 (erste Angaben) - Orascom DH: MK zu strategischer Ausrichtung, Zürich Donnerstag: - Bossard: Umsatz 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze November 2018 (08.30 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 12/18 (endgültig, 11.00 Uhr) Wirtschaftsstimmung 12/18 (11.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 11/18 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 11/18 (21.00 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember 2018 (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - Seco: Arbeitslosenquote Dezember 2,7% (VM 2,5%), saisonber. 2,4% (VM 2,4%) Arbeitslosenquote 2018 im Jahresmittel 2,6% nach 3,2% in 2017 - SNB-Zurbrügg: Expansive Geldpolitik ist genau richtig (Inti SRF) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.01. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (genauer Termin noch ausstehend) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.01.: - Schaffner (6,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1227 - USD/CHF: 0,9809 - Conf-Future: -23 BP auf 158,18% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,182% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,37% auf 8'567 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,84% auf 8'536 Punkte - SLI (Montag): -0,25% auf 1'316 Punkte - SPI (Montag): -0,62% auf 9'971 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,42% auf 23'531 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,26% auf 6'823 Punkte - Dax (Montag): -0,18% auf 10'748 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,82% auf 20'204 Punkte STIMMUNG - Freundlicher Auftakt erwartet

ra/tt

(AWP)