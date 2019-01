UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza: Personalchef Fridtjof Helemann tritt per Ende März zurück - Temenos lanciert zwei neue Softwarelösungen - Panalpina erhält unverbindliches Angebot von DSV zum Preis von 170 Fr. Angebot besteht aus Kombination von Bargeld und DSV-Aktien Verwaltungsrat prüft Vorschlag zusammen mit Beratern - DKSH: Vertriebsabkommen mit Novo Nordisk Pharmatech für 11 Märkte in Asien - Newron: Partner Zambon erhält Zulassung für Safinamide in Kanada - Airopack muss Zahlen revidieren für H1 2018 Ergebnis 2018 wird deutlich unter Erwartungen ausfallen EBITDA-Breakeven wird nicht vor dem ersten Semester 2020 erreicht - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: Marathon meldet Anteil von 2,998% - Leonteq: Credit Suisse Funds melden Anteil von 2,999% - Partners Group meldet Eigenanteil von 0,7%/4,98% - Sika: Capital Group Companies meldet Anteil von 3,369% - Temenos: Affiliated Managers meldet Anteil von 2,96% - PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Geberit: Umsatz 2018 - Freitag: - Hypo Lenzburg: Ergebnis, BMK 2018 - Zehnder: Umsatz 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Einzelhandelsumsatz Dezember 2018 (14:30) Im- und Exportpreise Dezember 2018 (14:30) Lagerbestände November 2018 (16:00) NAHB-Index Januar 2019 (16:00) Energieministerium Ölbericht (Woche) (16:30) Beige Book (20:00) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.01. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (genauer Termin noch ausstehend) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.01.: - Schaffner (6,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1279 - USD/CHF: 0,9885 - Conf-Future: +0,06 BP auf 157,84% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,144% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,34% auf 8'855,16 Punkte (08.25 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,74% auf 8'825 Punkte - SLI (Dienstag): +0,55% auf 1'360 Punkte - SPI (Dienstag): +0,72% auf 10'293 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,65% auf 24'066 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,71% auf 7'024 Punkte - Dax (Dienstag): +0,33% auf 10'892 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,55% auf 20'443 Punkte STIMMUNG - Brexit-Abstimmung lässt Märkte kalt - Panalpina im Fokus nach (unverbindlichem) Angebot von DSV (vorb. +21%)

tp/uh

(AWP)