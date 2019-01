UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Dufry ernennt Yves Gerster zum neuen CFO reorganisiert geographische Geschäfte neu in vier Divisionen will 2019 wieder kleine und mittlere Firmen kaufen - Julius Bär benennt neue Top-Manager für Nahen Osten und Afrika - BB Biotech 2018: Verlust von rund 471 Mio Fr. (VJ Gewinn von 688 Mio) - Hypo Lenzburg 2018: Jahresgewinn 20,8 Mio Fr. (VJ 22,1 Mio) Geschäftserfolg 24,2 Mio Fr. (VJ 27,3 Mio) Dividende 110 Fr. (VJ 110 plus Sonderausschüttung 40 Fr.) - Nebag will Dividende von 0,50 Fr. je Aktie ausschütten (VJ: 0,80 Fr.) - SHL plant ausserordentliche Generalversammlung zur Änderung der Statuten - Vontobel steigt in den dänischen Markt für Hebelprodukte ein - Wisekey 2018: Vorläufiger Nettoumsatz 53 Mio USD (VJ: 43,1 Mio USD) 2019: Wird ein Jahr mit starker operativer Leisstung sein Wollen weitere Akquisitionen tätigen - Zehnder 2018: Umsatz 602,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 606,8 Mio) - Zuger Kantonalbank: Nominierter Bankratspräsident Michel zieht sich zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet Anteil von 5,19% - Allreal: BlackRock erhöht Anteil auf 5,01% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 3,06% - Geberit: Marathon hält 2,9997%, BlackRock 4,77% - Santhera: Gruppe Bertarelli hält 7,12% PRESSE FREITAG - Roche verschiebt Arzneisicherheits-Aktivitäten aus England weg (WSJ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Hypo Lenzburg: BMK 2018 Montag: - Interroll: Umsatz 2018 Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q3 - Tornos: Umsatz 2018 - UBS: Ergebnis + BMK 2018 - Arbonia: Umsatz 2018 - Galenica: Umsatz 2018 - Komax: Umsatz/Auftragseingang 2018 - SGS: Ergebnis + BMK 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2018 (08.30 Uhr) - EU: EZB Leistungsbilanz 11/18 (10.00 Uhr) - US: Fed-Mitglied John Williams hält eine Rede (15.05 Uhr) Industrieproduktion 12/18 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 12/18 (15.15 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/19 (16.00 Uhr) Fed-Mitglied Patrick Harker hält eine Rede (17.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (genauer Termin noch ausstehend) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1328 - USD/CHF: 0,9937 - Conf-Future: +2 BP BP auf 157,56% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,141% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,41% auf 8'950 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,45% auf 8'914 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,45% auf 1'381 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,48% auf 10'409 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,67% auf 24'370 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,71% auf 7'084 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,12% auf 10'919 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,3% auf 20'667 Punkte STIMMUNG - Fester erwartet - Entspannung im Handelsstreit?

