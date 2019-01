UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS Q4: Reinergebnis 696 Mio USD (AWP-Konsens: 751 Mio) Ergebnis vor St. reported 862 Mio USD (AWP-Konsens: 960 Mio) Ergebnis vor St. rep. GWM 793 Mio USD (VJ 791 Mio) Ergebnis vor St. rep. Investment Bank -47 Mio USD (VJ +46 Mio) Ergebnis vor St. rep. P&C Banking 715 Mio USD (VJ 398 Mio) Ergebnis vor St. rep. Asset Management 114 Mio USD (VJ 239 Mio) Geschäftsertrag 6'972 Mio USD (AWP-Konsens: 7'040 Mio) Geschäftsaufwand 6'110 Mio USD (VJ 6'362 Mio) Harte Kernkapitalquote (CET1, vollst. umgesetzt) bei 13,1% (VQ 13,5%) Leverage Ratio (CET1, vollst. umgesetzt) bei 3,81% (VQ 3,80%) Netto-Neugeld Global Wealth Management (GWM) -7,9 Mrd USD Neue Rückstellungen für Altlasten (Litigation etc.) von 151 Mio USD 2018: Gewinn vor St. reported 6,37 Mrd USD (VJ 5,35 Mrd) Reingewinn 4,90 Mrd USD (VJ 969 Mio) Dividende von 0,70 Fr. (AWP-Konsens: 0,70 Fr.; VJ 0,65 Fr.) 2019: Stimmung dürfte auch im Q1 auf Kundenaktivität drücken Aktienrückkauf 2019 im Volumen 1 Mrd USD geplant Ausschüttungspolitik wird bestätigt CEO: Historisch schwierige Marktbedingungen im Q4 - SGS 2018: Konzernumsatz 6,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 6,75 Mrd) EBIT adjustiert von 1'050 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'056 Mio) Reingewinn nach Minderheiten 643 Mio Fr. (AWP-Konsens: 663 Mio) Reingewinn adjustiert 724 Mio Fr. (AWP-Konsens: 732 Mio) Dividende von 78 Fr. pro Aktie (AWP-Konsens: 78,80 Fr.; VJ 75 Fr.) Neuer Aktienrückkauf im Umfang von 250 Mio Fr. ist genehmigt 2019: Erwarten weiterhin solides organisches Umsatzwachstum 2020: Org. Wachstum im "mittleren einstelligen Prozentbereich" erwartet Operativer Marge von über 17 Prozent erwartet - SGS übernimmt spanische LeanSis Productividad - Umsatz 8 Millionen Euro - Logitech Q3: Umsatz 864,4 Mio USD (AWP-Konsens: 852,8 Mio) EBIT (Non-GAAP) 143,2 Mio USD (AWP-Konsens: 126,8 Mio) Reingewinn 112,8 Mio USD (AWP-Konsens: 100,6 Mio) 2018/19: EBIT-Ziel erhöht auf 340-345 Mio nach 325-335 Mio USD Wachstumsziel bestätigt, 9-11% in LW - Nestlé eröffnet F+E-Zentrum für Mütter- und Säuglingsernährung - Vifor Pharma legt neue Daten zu Venofer vor - Untermauern Wirksamkeit - Arbonia 2018: Umsatz 1'374,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'394 Mio) - Galenica 2018: Umsatz 3,17 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,2 Mrd) EBIT weiter mindestens auf Vorjahreshöhe erwartet (ohne IAS19) Daniela Bosshardt-Hengartner als neue VR-Präsidentin vorgeschlagen - Komax 2018: Umsatz 480 Mio Fr. (AWP-Konsens: 473,5 Mio) Auftragseingang 496,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 493,2 Mio) Druck durch Währungen konnte in H2 nicht voll kompensiert werden 2019: Dynamik in der Automobilindustrie dürfte etwas abnehmen - Mikron 2018: Umsatz 315,2 Mio Fr. (VJ 278,9 Mio) Bestellungen 362,3 Mio Fr. (VJ 278,9 Mio) Gewinn von rund 12 Mio Fr. (VJ 1,2 Mio) - Perrot Duval erhält Kaufangebot für Tochterfirma Infranor Guangzhou Haozhi bezahlt 30-35 Mio Fr. - Tornos 2018: Umsatz 214,9 Mio Fr. (VJ 178,8 Mio) Bestellungseingang 245 Mio Fr. (VJ 207,0 Mio) - DKSH meldet Zusammenarbeit mit Schweizer Uhrenmarke Speake-Marin - Helvetia lanciert Hypothekenangebot zusammen mit MoneyPark - Straumann ernennt Alastair Robertson zum Leiter Global People Management - Zwahlen & Mayr führt betriebsbedingte Kurzarbeit ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen Schweiz veröffentlicht Gehrig-Bericht Drei Geschäftsleitungsmitglieder gehen per sofort Keine Nachweise für strafrechtlich relevantes Verhalten gefunden - Raiffeisen 2018: Gewinnrückgang wegen Wertberichtigungen erwartet Operativer Gewinn in ähnlichem Umfang wie im Vorjahr erwartet Sondereffekte von maximal 300 Mio Franken - Migros Bank 2018: Reingewinn 228,1 Mio Fr. (VJ 223,0 Mio) Geschäftserfolg 287,7 Mio Fr. (VJ 281,4 Mio) - Hotelplan Group 2017/18: Umsatz +5,2% auf 1,45 Mrd Fr. BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: Marathon hält 3,01% - Logitech: Norges Bank senkt Anteil auf 2,55% - Sensirion: Gruppe 7-Industries/EGS meldet Anteil von 33,98%/2,21% - Siegfried: Norges Bank hält Anteil von 2,97% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - UBS: BMK 2018 - SGS: BMK 2018 - Logitech: Conf Call zu Q3 (14.30 Uhr) Mittwoch: - Autoneum: Umsatz 2018 - Barry Callebaut: Volumen/Umsatz 3 Mte - Zur Rose: Umsatz 2018 Donnerstag: - Huber + Suhner: Umsatz 2018 - Belimo: Umsatz 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - GB: Arbeitslosenzahlen 12/18 (10.30 Uhr) - DE: ZEW-Index 01/19 (11.00 Uhr) - US: Wiederverkäufe Häuser 12/18 (16.00 Uhr) - CH SGE/CS: KMU-Exportperspektiven für das 1. Quartal 2019 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.02. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (genauer Termin noch ausstehend) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1322 - USD/CHF: 0,9974 - Conf-Future: -18 BP auf 157,19% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,121% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,44% auf 8'972 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,14% auf 9'011 Punkte - SLI (Montag): -0,04% auf 1'401 Punkte - SPI (Montag): -0,12% auf 10'512 Punkte - Dow Jones (Montag): infolge Feiertag geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): infolge Feiertag geschlossen - Dax (Montag): -0,62% auf 11'136 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,47% auf 20'623 Punkte STIMMUNG - IWF-Bericht vom Vortag als leichte Belastung - UBS und SGS enttäuschen mit Zahlen

