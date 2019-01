UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - - Alpine Select erwartet wegen Marktentwicklungen Jahresverlust für 2018 - Ceva-Verwaltungsrat stellt sich gegen Angebot von Hauptaktionär - Hiag-Ergebnis 2018 mit einmaligen Effekten - unter dem Strich ergebnisneutral - Glarner Kantonalbank: Standard&Poor's bestätigt AA-Rating - Wisekey geht strategische Partnerschaft mit Integral Petroleum ein - Ci Com-Generalversammlung wählt Laurence Dumenil in Verwaltungsrat - Implenia erhält mit Partnern Zuschlag für drittes Los des Grand Paris Express NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet Anteil von 5,28% - Alpine Select erhöht eigenen Anteil auf 5,05% - Ascom: Kempen Capital Management meldet Anteil von 2,99% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 2,96% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 4,97% - UBS meldet Eigenanteil an Erwerbspositionen von 5,03% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - KTM: prov. Ergebnis 2018 (nachbörslich) Dienstag: - BC Jura: Ergebnis 2018 + BMK - Landis+Gyr: Investorentag + MK - Titlisbahnen: Ergebnis 2017/18 - Zuger KB: Ergebnis 2018 + BMK Mittwoch: - Rieter: Umsatz 2018 - Emmi: Umsatz 2018 - Lonza: Ergebnis + BMK 2018 - Novartis: Ergebnis + BMK 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: USA: CFNA-Index 12/18 (14.30 Uhr) - CH: EZV Aussenhandel/Uhrenexporte 12/18 (Dienstag) KOF Konjunkturbarometer (Mittwoch) CS-CFA Index Januar (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.02. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (genauer Termin noch ausstehend) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach per 4. Februar 2019 EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.03: - Hypothekarbank Lenzburg (110 Fr.) per 06.05.: - UBS (0,70 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1315 - USD/CHF: 0,9916 - Conf-Future: -25 BP auf 157,62% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,181% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,41% auf 8'886 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,17% auf 8'922 Punkte - SLI (Freitag): +0,06% auf 1'392 Punkte - SPI (Freitag): -0,16% auf 10'434 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,75% auf 24'737 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,29% auf 7'164 Punkte - Dax (Freitag): +1,36% auf 11'282 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,60% auf 20'649 Punkte STIMMUNG - Auszeit nach starker Vorwoche angesagt

