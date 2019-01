UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS erweitert Testanlagen in Glasgow - BCJ 2018: Geschäftserfolg 18,0 Mio Fr. (VJ 17,5 Mio) Reingewinn 9,9 Mio Fr. (VJ 9,6 Mio) Unveränderte Dividendenausschüttung von 5,55 Mio Fr. 2019: Erwarten wegen Investitionen tieferes Resultat - KTM Industries 2018: Umsatz 1,56 Mrd Euro (VJ 1,53 Mrd) EBIT 161 Mio Euro (VJ 132,5 Mio) Absatzziel 2022 von 400'000 Motorrädern bestätigt - Landis+Gyr lanciert Aktienrückkaufprogramm über 100 Mio Fr. Prognosen für 2018/19 bestätigt Neue Mittelfristziele bis 2021 - Titlis 2017/18: Betriebsertrag 79,0 Mio Fr. (VJ 73,2 Mio) Reingewinn 17,5 Mio Fr. (VJ 15,5 Mio) Dividende 9,40 Fr. je Aktie (VJ 8,40 Fr.) 2018/19: Erwarten Geschäftsergebnis auf Vorjahresniveau - ZGKB 2018: Geschäftserfolg 108,2 Mio Fr. (VJ 104,1 Mio) Reingewinn 74,7 Mio Fr. (VJ 68,0 Mio) Dividende von 220 Franken (VJ 200 Franken) - Belimo ernennt Louis Scheidegger zum Mitglied der Konzernleitung - Gurit erweitert Geschäftsleitung um zwei Personen auf neu acht - Huber+Suhner: Überprüfung von Schnellladesystemen ergibt einwandfreie Funktion - VP Bank trennt sich von CEO Alfred Moeckli - Wisekey hat seine Schulden bei ExWorks Capital beglichen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: T. Rowe Price Associates senken Anteil auf 2,84% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 3,05%/4,86% - Helvetia: Blackrock erhöht Anteil auf 3,10% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 5,07% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 2,95% - Sika: Norges Bank meldet Erwerbspositionen von 3,20% - Temenos meldet Eigenanteil von 2,54%/5,003% - Vifor: BNP Paribas meldet Anteil von 3,57% - VP Bank: Stiftung Kommerzienrat G. Feger meldet 46,56% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Zuger KB: BMK 2018 - BC Jura: BMK 2018 - Landis+Gyr: Investorentag Mittwoch: - Novartis: Ergebnis, BMK 2018 - Lonza: Ergebnis, BMK 2018 - Rieter: Umsatz 2018 - Emmi: Umsatz 2018 - Swatch-Zahlen (evt.) Donnerstag: - Roche: Ergebnis, BMK 2018 - Bucher: Umsatz 2018 - Luzerner KB: Ergebnis, BMK 2018 - Berner KB: Ergebnis, BMK 2018 - Gurit: Umsatz 2018 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Handelsbilanz (12/18) (voraus, 14.30h) Lagerbestände Grosshandel 12/18 (vorläufig. 14.30h) Case-Shiller-Index 11/18 (15.00h) Verbrauchervertrauen 01/19 (16.00h) - CH: KOF-Barometer (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - EZV: Exporte 2018 +5,7% auf 233,1 Mrd. Fr. (real +1,2%) Importe 2018 +8,6% auf 201,8 Mrd. Fr. (real +6,0%) Handelsbilanzüberschuss 2018 bei 31,3 Mrd Fr. (saisonber.) Uhrenexporte Dezember -2,8% gg VJ auf 1,63 Mrd Fr. (unbereinigt) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.02. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach per 4. Februar 2019 EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1344 - USD/CHF: 0,9914 - Conf-Future: unverändert bei 157,62% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,167% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,07% auf 8'864 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,72% auf 8'858 Punkte - SLI (Montag): -0,75% auf 1'382 Punkte - SPI (Montag): -0,64% auf 10'368 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,84% auf 24'528 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,11% auf 7'086 Punkte - Dax (Montag): -0,63% auf 11'210 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,08% auf 20'665 Punkte STIMMUNG - Vorsicht dominiert weiterhin

