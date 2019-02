UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim schliesst Verkauf von Holcim Indonesien ab - SGS startet Aktienrückkauf über 250 Millionen Franken ab nächster Woche - Airopack: Intensive Diskussionen mit Hauptgläubigern laufen Noch keine Transaktion zur Refinanzierung abgeschlossen Verzugsfälle gegen die Hauptkreditvereinbarungen am 31.1. - Asmallworld übernimmt Online-Luxusreisen-Plattform LuxuryBared Luca Schenk tritt aus Verwaltungsrat zurück - Barry Callebaut schliesst Zukauf von Inforum in Russland ab - Bobst 2018: Umsatz von 1,63 Mrd Fr. (VJ 1,53 Mrd) EBIT wird mit rund 85 Mio Fr. unter Prognose (über 90 Mio) liegen - Emmi: Verkauf der Emmi Frisch-Service AG an die Transgourmet-Gruppe - Gurit 2018: Umsatz 425,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 418,5 Mio) - Lem Q3: Umsatz 76,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 75,6 Mio) EBIT 15,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,5 Mio) Reingewinn 11,6 Mio Fr. (VJ 11,6 Mio) 2018/19:Umsatz-Prognose auf 315-320 Mio Fr. gesenkt (bisher 320 Mio) EBIT-Marge weiterhin bei 20% erwartet - Newron schliesst Patientenrekrutierung für Sarizotan-Studie ab - Orascom DH: Ägyptische Tochter ODE wird in Börsenindex EGX 30 aufgenommen - PSP meldet mehrere Immobilienkaufe und -verkäufe - Wisekey eröffnet in Genf ein Blockchain Center of Excellence NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen übernimmt Joint Venture mit Avaloq vollständig BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,25% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3,16% - Landis+Gyr: Kirkbi Invest erhöht Anteil auf 15,06% - Leonteq: Auflösung Gruppe Raiffeisen/Ruflin - PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Lem: Conf. Call Q3 Montag: - Julius Bär: Ergebnis, BMK 2018 - Energiedienst: Ergebnis, BMK 2018 Dienstag: - AMS: Ergebnis, BMK 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Beschäftigungsindikator (9.00 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2019 (9.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe Januar 2019 (2. Veröffentlichung; 10.00 Uhr) Verbraucherpreise Januar 2019 (vorab; 11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht Januar 2019 (14.30 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe Januar 2019 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen Januar 2019 (2. Umfrage; 16.00 Uhr) Bauausgaben November 2018 (16.00 Uhr) ISM Index Verarbeitendes Gewerbe Januar 2019 (16.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturumfragen vom Januar (inkl. MK) (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH Seco: Index der Konsumentenstimmung steigt im Januar auf -4 Punkte (Okt.-6) BFS: Detailhandelsumsatz Dezember kalenderbereinigt -0,1%/-0,3% (nom./real) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.02. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019, Verlängerung vorbehalten) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach per 4. Februar 2019 EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1391 - USD/CHF: 0,9955 - Conf-Future: +37 BP auf 158,37% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,210% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,27% auf 8'993,25 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,04% auf 8'969 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,43% auf 1'388 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,05% auf 10'514 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,06% auf 25'000 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,37% auf 7'282 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,08% auf 11'173 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,07% auf 20'788 Punkte STIMMUNG - Leicht höhere Kurse in der Eröffnung erwartet

