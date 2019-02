UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche tritt weltweitem Hämophilie-Hilfsprogramm bei - Credit Suisse erwartet für 2018 leicht höheren Steuersatz - Dufry: Gastspiel von HNA als Grossaktionär definitiv beendet - Sunrise bestätigt Gespräche mit Liberty Global über Übernahme von UPC Schweiz Grossaktionär Freenet nicht grundsätzlich gegen UPC-Übernahme - Conzzeta 2018: Umsatz 1,78 Mrd Fr. (VJ 1,48 Mrd) EBIT-Marge weiter am unteren Ende der Zielspanne von 8-10% erw - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Franklin meldet Anteil von 5,37%, Hainan senkt Anteil auf <3% - Leonteq: Credit Suisse Funds meldet zuletzt Anteil von 3,01% - Logitech: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,18% PRESSE MITTWOCH - Panalpina-Grossaktionär sieht keine Dringlichkeit für Verkauf (Inti FuW) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Swisscom: Ergebnis + BMK 2018 - Zurich Insurance: Ergebnis + BMK 2018 - DKSH: Ergebnis + BMK 2018 - Glarner KB: Ergebnis 2018 - Idorsia: Ergebnis 2018 - Leonteq: Ergebnis + BMK 2018 - Molecular Partners: Ergebnis + BMK 2018 Freitag: - Dätwyler: Ergebnis + BMK 2018 - Ems-Chemie: Ergebnis + BMK 2018 - Graubündner KB: Ergebnis + BMK 2018 - Mobimo: Ergebnis + BMK 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Produktivität Q4 2018 (14.30 Uhr) Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr) - CH: SNB Devisenreserven Januar 2019 (Donnerstag) - Seco Arbeitsmarktdaten Januar 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie Dezember -7,0% gg Vorjahr (PROG -6,7) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.02. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird ausserplanmässig in Leitindex SMI aufrücken - EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1391 - USD/CHF: 1,0005 - Conf-Future: +6 BP BP auf 158,06% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,189% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,03% auf 9'153,14 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +1,54% auf 9'151 Punkte - SLI (Dienstag): +1,71% auf 1'416 Punkte - SPI (Dienstag): +1,49% auf 10'699 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,68% auf 25'412 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,74% auf 7'402 Punkte - Dax (Dienstag): +1,71% auf 11'368 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,14% auf 20'874 Punkte STIMMUNG - Wenig veränderte Eröffnung erwartet - Leichte Konsolidierung

ra/uh

(AWP)