UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Comcom/Bakom: Swisscom sichert sich 5G-Frequenzen für 195,6 Mio Fr. Sunrise sichert sich 5G-Frequenzen für 89,2 Mio Fr. - LafargeHolcim ernennt Leiter für "Aggregate und Baustoffe" in den USA - Cassiopea 2018: Verlust 12,7 Mio EUR (VJ -13,7 Mio) Barmittel u.ä. 4,6 Mio EUR (30.6.: 11,4 Mio; 2017: 17,6 Mio) Cassiopea plant Kapitalaufnahme für klinische Programme - Dätwyler 2018: Umsatz 1,36 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,39 Mrd) EBIT 170,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 182,3 Mio) Reingewinn 121,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 132,2 Mio) Dividende 3,00 Fr./Inhaber (AWP-Konsens: 3,24; VJ 3,00) 2019: Umsatz von 1,45 bis 1,50 Mrd Fr. erwartet EBIT-Marge innerhalb des Zielbandes von 12 bis 15% erwartet - Ems-Chemie 2018: Umsatz 2'318 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'319 Mio) EBIT 620 Mio Fr. (AWP-Konsens: 614,5 Mio) Reingewinn 522 Mio Fr. (AWP-Konsens: 508,1 Mio) Dividende 15,50 Fr. je Aktie + ao Dividende von 4,25 Fr. 2019: Umsatz und EBIT mindestens auf Vorjahresniveau - GKB 2018: Geschäftserfolg 196,1 Mio Fr. (VJ 195,3 Mio) Konzerngewinn 185,1 Mio Fr. (VJ 180,3 Mio) Dividende von 40,00 (VJ 40,00) Fr. vorgeschlagen 2019: Geschäftserfolg von 175 bis 180 Mio Fr. erwartet - Mobimo 2018: Erfolg aus Vermietung 94,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 97,8 Mio) Reingewinn exkl. NB 59,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 60,8 Mio) Unveränderte Dividende von 10 Fr. je Aktie (AWP-Konsens: 10 Fr.) - Basilea erhält Meilensteinzahlung über 5 Mio USD von Pfizer - Zehnder: Geschäftsleitungsmitglied Olaf Schulte verlässt das Unternehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - ZKB 2018: Geschäftserfolg 892 Mio Fr. (VJ 784 Mio) Konzerngewinn 788 Mio Fr. (VJ 782 Mio) Kundenvermögen 295,2 Mrd Fr. (Ende 2017: 288,8 Mrd) Netto-Neugeldzufluss von 18,0 Mrd CHF (VJ 6,3 Mrd) Auflösung Rückstellungen über 194 Millionen u.a. für Steuerstreit BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Wisekey mit Eigenanteil von 2,48%/50,486% - Panalpina: Schmitz-Morkramer/Bierbaum melden Anteil auf 2,76% - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Airopack: Nicolas Mathys senkt Anteil auf 1,59% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Dätwyler: BMK 2018 - Ems-Chemie: BMK 2018 - Graubündner KB: BMK 2018 - Mobimo: BMK 2018 - ComCom: MK zu den Auktionsergebnissen der 5G-Frequenzen Montag: - keine Termine Dienstag: - Lastminute.com: Ergebnis 2018 - Vontobel: Ergebnis + BMK 2018 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2019 (nachbörslich) - Temenos: Ergebnis 2018 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2019 (Montag) - EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - Seco: Arbeitslosenquote Januar 2,8% (VM 2,7%), saisonber. 2,4% (VM 2,4%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.02. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1356 - USD/CHF: 1,0017 - Conf-Future: +54 BP auf 158,61% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,209% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,20% auf 9'018 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -1,17% auf 9'036 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,44% auf 1'395 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,15% auf 10'572 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,87% auf 25'170 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,18% auf 7'288 Punkte - Dax (Donnerstag): -2,67% auf 11'022 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -2,01% auf 20'333 Punkte STIMMUNG - Berichtssaison bleibt im Fokus

