UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS vergibt fragwürdigen Kredit an Papua-Neuguinea (SRF) - Comet 2018: Umsatz von 436,4 Mio Fr. (VJ 443,4 Mio) EBITDA 37,8 Mio (VJ 63,2 Mio) Reingewinn 12,3 Mio Fr. (VJ 35,5 Mio) Dividende von 1,20 Fr. pro Aktie beantragt - Airopack: Keine Refinanzierung für die Gruppe als Ganzes Neue Darlehen vereinbart für operative Tochtergesellschadten Verwaltungsrat bereitet Verfahren gegen früheres Management vor Provisorische Nachlassstundung - Kuros Biosciences unterschreibt Liefervereinbarung mit SeaSpine NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Gruppe Holzer/Diaz/Torres/Cohen/Koutsolioutsos meldet Anteil von 16,79 - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 5,04% - DKSH: George Loening senkt Anteil auf 4,86% - Edisun: Martin Eberhard meldet Anteil von 14,7%, Hans Nef Anteil von 27,7% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 2,91% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Lastminute.com: Ergebnis 2018 - Vontobel: Ergebnis + BMK 2018 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2019 (nachbörslich) - Temenos: Ergebnis 2018 (nachbörslich) Mittwoch: - Clariant: Ergebnis + BMK 2018 - Bell: Ergebnis + BMK 2018 - Valiant: Ergebnis + BMK 2018 - Banque Cantonale Neuchâteloise: BMK 2018^ WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - GB: BIP Q4 2018 (1. Veröffentlichung; 10.30 Uhr) Handelsbilanz Dezember 2018 (10.30 Uhr) Industrieproduktion Dezember 2018 (10.30 Uhr) - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS CPI Januar -0,3% auf 101,3 Punkte - Jahresteuerung +0,6% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.02. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.55 Uhr) - EUR/CHF: 1,1324 - USD/CHF: 1,0004 - Conf-Future: +53 BP auf 159,15% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,247% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,46% auf 9'045 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,36% auf 9'003 Punkte - SLI (Freitag): -0,68% auf 1'386 Punkte - SPI (Freitag): -0,42% auf 10'527 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,25% auf 25'106 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,14% auf 7'298 Punkte - Dax (Freitag): -1,05% auf 10'907 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): Feiertag, Börse geschlossen STIMMUNG - Erholungsversuch erwartet; positive US-Vorgaben

yr/ys

(AWP)