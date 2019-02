UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich hat nachrangige Anleihe über 500 Mio Euro platziert -Vontobel 2018: Konzernergebnis 232,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 230,8 Mio) Dividende 2,10 Fr. je Aktie (AWP-Konsens: 2,21; VJ 2,10 Fr.) AuM von 171,1 Mrd Fr. (Vorjahr 165,3 Mrd) Netto-Neugeld von 5,0 Mrd Fr. (VJ 5,9 Mrd) 2019: Herausforderndes Umfeld erwartet CEO: AuM per Ende Januar wieder 3,6 Prozent über Durchschnitt 2018 Abfluss in H2 Notenstein 1,1 Mrd und Einmalabfluss in AM Wollen 2019 auf organisches Wachstum fokussieren CFO: Notenstein-Kosten mit etwa 30 Millionen tiefer als angekündigt - LM Group 2018: Umsatz 285,6 Mio Euro (VJ 259 Mio) Bereinigter EBITDA 44,0 Mio Euro (VJ 16,9 Mio) Nettogewinn 8,2 Mio Euro (VJ: -7,8 Mio) - Airopack erhält Genehmigung für provisorische Nachlassstundung - Cosmo reicht Zulassungsantrag für Methylenblau bei EMA ein - Panalpina-Grossaktionär Artisan fordert ernsthafte Prüfung der DSV-Offerte - Romande Energie bestätigt Zeitplan für Geothermieprojekt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Salt lanciert "All-inklusive"-Mobilfunkabo BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Siegfried: Norges Bank hält Anteil von 3,07% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Vontobel: BMK 2018 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2019 (nachbörslich) - Temenos: Ergebnis 2018 (nachbörslich; Conf Call 18.30 Uhr) Mittwoch: - Bell: Ergebnis + BMK 2018 - Clariant: Ergebnis + BMK 2018 - Valiant: Ergebnis + BMK 2018 Donnerstag: - Sulzer: Ergebnis + BMK 2018 - Schindler: Ergebnis + BMK 2018 - Credit Suisse: Ergebnis + BMK 2018 - Phoenix Mecano: Ergebnis 2018 - Bank Cler: Ergebnis 2018 - Nestlé: Ergebnis + BMK 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q4 2018 (Donnerstag) Produzenten- und Importpreisindex Januar 2019 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt Anleihen 0,50%/2032 und 0,50%/2055 auf SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.02. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (HEUTE bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1333 - USD/CHF: 1,0042 - Conf-Future: -14 BP auf 159,00% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,254% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,25% auf 9'091 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,72% auf 9'069 Punkte - SLI (Montag): +0,87% auf 1'398 Punkte - SPI (Montag): +0,69% auf 10'600 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,21% auf 25'053 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,13% auf 7'308 Punkte - Dax (Montag): +0,99% auf 11'015 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +2,6% auf 20'864 Punkte STIMMUNG - Aufwärtstrend hält an - Hoffnungen im US-Budget-Streit

ra/ys

(AWP)