UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant 2018: Umsatz 6'623 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6'719 Mio) EBITDA vor Einmaleff. 1'018 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'029 Mio) Reingewinn 356 Mio Fr. (AWP-Konsens: 405 Mio) Dividende von 0,55 Fr. je Aktie (Konsens: 0,54 Fr.; VJ 0,50) Operativer Cash Flow 530 Mio Fr. (VJ 428 Mio) bestätigt Mittelfristziele 2021 CEO: Rechnet 2019 mit Fortschritten auf allen Ebenen Ziel 2021 mit Umsatz 9 Mrd Fr + EBITDA-Marge 20% weiter gültig - Temenos Q4: Umsatz 257,8 Mio USD (AWP-Konsens: 260,5 Mio) EBIT 100,9 Mio USD (AWP-Konsens: 99,4 Mio) EPS 1,15 USD (AWP-Konsens: 1,15 USD) 2018: Dividende 0,75 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 0,69; VJ 0,65) 2019: Non-IFRS Umsatzwachstum von 16% bis 19% erwartet Non-IFRS EBIT von 310 bis 315 Mio USD erwartet CFO: US-Anteil an Lizenzeinnahmen soll über die Zeit auf 25% steigen ernennt CFO Max Chuard zum neuen CEO ernennt Vontobel-Chefanalyst Panagiotis Spiliopoulos zum neuen CFO - Valiant 2018: Betriebsertrag 404,1 Mio Fr. (VJ 388,0 Mio) Geschäftserfolg 151,9 Mio Fr.(VJ 136,2 Mio) Konzerngewinn 120,3 Mio Fr. (VJ 119,2 Mio) Dividende 4,40 Fr. je Aktie (VJ 4,00) 2019: Erwarten leicht höheren Konzerngewinn als 2018 - Bell 2018: Umsatz 4'143 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'137 Mio Fr.) EBITDA 305,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 310,1 Mio) Reingewinn 89,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 100,5 Mio) EBIT -6,1% auf 140,6 Mio Franken Ausschüttung von 5,50 Fr. je Aktie beantragt 2019: Synergien aus Hügli-Kauf substanziellen Ergebnisbeitrag liefern Massnahmen zur Ergebnisverbesserung entfalten ganzjährige Wirkung - Allreal: Ralph-Thomas Honegger als neuer VR-Präsident vorgeschlagen Philipp Gmür und Jürg Stöckli neu in VR vorgeschlagen - Alpiq leitet Schiedsgerichtsklage gegen Bouygues Construction ein will 12,9 Mio Fr. mehr von Bouygues - Bouygues will 205,1 Mio zurück - Bâloise investiert in britisches Start-up-Unternehmen - Barry Callebaut platziert Schuldscheindarlehen über 600 Millionen Euro - Bossard erhält Luftfahrtzertifizierung in Italien - Ceva ernennt Claus Schmidt zum Leiter für kleinere Seefrachttransporte - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im Januar +5,8% gg VJ auf 2,13 Mio - Kudelski startet globale Partnerschaft mit Idemia für IoT-Sicherheit NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Eric Syz zieht sich als CEO der Banque Syz zurück - Yvan Gaillard neuer Chef BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Logitech: Norges Bank senkt Anteil auf 2,98% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3,01% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Clariant: BMK 2018 - Bell: BMK 2018 - Valiant: BMK 2018 Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis + BMK 2018 - Nestlé: Ergebnis + BMK 2018 - Schindler: Ergebnis + BMK 2018 - Sulzer: Ergebnis + BMK 2018 - Phoenix Mecano: Ergebnis 2018 - Bank Cler: Ergebnis 2018 Freitag: - SGKB: Ergebnis + BMK 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Industrieproduktion Dezember 2018 (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise Januar 2019 (14.30 Uhr) Realeinkommen Januar 2019 (14.30 Uhr) - CH: BFS: Arbeitskräfteerhebung Q4 2018 (Donnerstag) Produzenten- und Importpreisindex Januar 2019 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.02. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1393 - USD/CHF: 1,0058 - Conf-Future: -15 BP auf 158,85% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,243% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,28% auf 9'153 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,65% auf 9'127 Punkte - SLI (Dienstag): +0,84% auf 1'410 Punkte - SPI (Dienstag): +0,58% auf 10'661 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +1,49% auf 25'426 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,46% auf 7'415 Punkte - Dax (Dienstag): +1,01% auf 11'126 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,34% auf 21'144 Punkte STIMMUNG - Erneut festere Eröffnung erwartet, Positive Vorgaben aus Übersee

uh/ys

