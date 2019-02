UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim sieht sich mit Streik in Frankreich konfrontiert - Nestlé: CS senkt Kreditrating auf 'Low AA' - Ausblick 'stabil' - Bâloise: Nettozufluss seit Start des Asset Managements von über 1 Mrd Fr. - BB Biotech bestätigt für 2018 Verlust von 471 Mio Fr. (VJ Gewinn 688 Mio) BB Biotech 2019: erwarten M&A als Wachstumstreiber - Burckhardt Compression ernennt Rainer Dübi zum Chef der Division Services - Coltene steigerte Umsatz 2018 um 21,4% auf 204,0 Mio Fr. stellt Finanzberichterstattung von IFRS auf Swiss GAAP FER um - Gurit: A380-Stopp stellt kein Problem dar - Panalpina: Bestätigen Diskussionen mit Agility Group VR wird weiterhin Angebot von DSV mit Beratern prüfen - SGKB 2018: Konzerngewinn 158,6 Mio Fr. (VJ 156 Mio) Betriebsertrag 477,6 Mio Fr. (VJ 459,8 Mio) Geschäftserfolg 195,0 Mio Fr. (VJ 195,8 Mio) Verwaltete Vermögen 43,0 Mrd Fr. (VJ 42,4 Mrd) Dividende 16,00 Fr. (VJ 17,50 Fr.) 2019: Erwarten op. Ergebnis im Rahmen des VJ, Konzerngewinn leicht unter NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: CS senkt Anteil unter 3% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3,07% - Logitech: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,02% - Tecan: Massachusetts Mutual meldet Anteil von 6,34% - Temenos: Massachusetts Mutual/Oppenheimer meldet Anteil von 4,22% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - SGKB: BMK 2018 Montag: - Orell Füssli: MK 500 Jahre OF Dienstag: - Basilea: Ergebnis 2018 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis 2018 + BMK - Thurgauer KB: Ergebnis 2018 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Handelsbilanz 12/18 (10.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 01/19 (14.30 Uhr) Empire State Index 02/19 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 01/19 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 1/19 (15.15 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/19 (1. Umfrage) (16.00 Uhr) - CH: EZV Aussenhandel Januar 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1345 - USD/CHF: 1,0056 - Conf-Future: +26 BP auf 159,06% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,234% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,12% auf 9'132 Punkte (08.xx Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,23% auf 9'143 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,33% auf 1'412 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,08% auf 10'705 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,41% auf 25'439 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,09% auf 7'427 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,69% auf 11'090 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,13% auf 20'900 Punkte STIMMUNG - Konjunktursorgen dämpfen Risikoappetit

(AWP)