UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: FDA erteilt Priority Review für Polatuzumab Vedotin und Entrectinib - LafargeHolcim: Wiederaufnahme der Arbeit an Standorten im Seinetal - Straumann 2018: Umsatz 1'364 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'353 Mio) Org. Umsatzwachstum 19% (AWP-Konsens: 17,8%) EBIT 343 Mio Fr. (AWP-Konsens: 346 Mio) Reingewinn 278 Mio Fr. (VJ 282 Mio) Dividende 5,25 Fr. je Aktie (AWP-Konsens: 5,20 Fr. / VJ 4,75) 2019: Org. Umsatzwachstum von gegen 13% erwartet - TKB 2018: Reingewinn 134,2 Mio Fr. (VJ 129,4 Mio) Geschäftserfolg 169,4 Mio Fr. (VJ 158,7 Mio) Dividende von 2,80 Fr. pro Partizipationsschein (VJ 2,75 Fr.) 2019: Erwarten tieferen Geschäftserfolg als 2018 Unternehmensstrategie wird im Jahresverlauf überprüft - Basilea 2018: Flüssige Mittel von 223 Mio Fr. (30.6.: 247 Mio; 2017: 311 Mio) Betriebsverlust 24,1 Mio Fr. (VJ -17,1 Mio) Umsatz 132,6 Mio Fr. (VJ 101,5 Mio) 2019: Weitere Umsatzsteigerung mit Cresemba u. Zevtera durch Partner - Comet nominiert Patrick Jany als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Airopack: Adolf Knöpfli meldet Anteil von 3,59555% - Aryzta: Norges Bank senkt Anteil auf 2,98% - Burckhardt Compression: Atlantic Value meldet leicht höheren Anteil von 5,03% - Cassiopea: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 3,001% - Cosmo: Credit Suisse meldet Anteil von 8,2%/0,67% - Kudelski: Familienpool Kudelski meldet Anteil von 59,02% - Logitech: Norges Bank senkt Anteil auf 2,82% - Rapid Nutrition meldet eigene Veräusserungspositionen von 11,73% - Temenos meldet Eigenanteil von 2,54%/4,995% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Basilea: Conf. Call zu Ergebnis 2018 - Straumann: BMK 2018 - Thurgauer KB: BMK 2018 Mittwoch: - UBS-Prozess in Paris: Urteilsverkündung - Bank Linth: Ergebnis + BMK 2018 - Valora: Ergebnis + BMK 2018 Donnerstag: - Swiss Re: Ergebnis + BMK 2018 - GAM: Ergebnis + Webcast 2018 - Kudelski: Ergebnis + BMK 2018 - Meier Tobler: Ergebnis + BMK 2018 - BCV: Ergebnis + BMK 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Leistungsbilanz Dezember 2018 (10.00 Uhr) - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen Februar 2019 (11.00 Uhr) - US: NAHB-Index Februar 2019 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV Handelsbilanzüberschuss Januar bei 1,39 Mrd Fr. (saisonber.) Exporte Januar real +0,6%, nominal +1,1% (saisonber. gg. VM) Importe Januar real +4,8%, nominal +3,4% (saisonber. gg. VM) Uhrenexporte Januar unbereinigt 1,62 Mrd Fr. (real -5,7%, nom. +0,2%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1360 - USD/CHF: 1,0051 - Conf-Future: -8 BP auf 159,01% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,249% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,12% auf 9'257 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,27% auf 9'267 Punkte - SLI (Montag): +0,29% auf 1'432 Punkte - SPI (Montag): +0,39% auf 10'847 Punkte - Dow Jones (Freitag): +1,74% auf 25'883 Punkte (Montag Feiertag) - Nasdaq Comp (Freitag): +0,61% auf 7'472 Punkte (Montag Feiertag) - Dax (Montag): -0,01% auf 11'299 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,10% auf 21'303 Punkte STIMMUNG - Ruhig - Kaum Impulse

