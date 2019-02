UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re 2018: Gebuchte Bruttoprämien 36,406 Mrd Dollar (VJ 34,775 Mrd) Reingewinn 421 Mio Dollar (AWP-Konsens: 608 Mio) Dividende 5,60 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 5,29 Fr. (VJ 5,00 Fr.) Combined Ratio Corso 117,5% (AWP-Konsens: 107,8%) Combined Ratio P&C 104,0% (AWP-Konsens: 103,9%) VR beantragt Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms 19% Prämienvolumenanstieg in Januar-2019-Vertragserneuerungsrunde Anette Bronder wird Group COO und Mitglied GL ab 1.7. - UBS-Ermotti: Prozess wird voraussichtlich mehrere Jahre dauern Gegen UBS erhobene Anschuldigungen haben keine Beweisgrundlage Bin überzeugt, dass am Ende die Gerechtigkeit siegen wird - Rückschlag für Credit Suisse in US-Rechtsfall - BCV 2018: Geschäftsertrag 977 Mio Fr. (AWP-Konsens: 970,3 Mio) Geschäftserfolg 403 Mio Fr. (VJ 387 Mio) Reingewinn 350 Mio Fr. (AWP-Konsens: 335,7 Mio) Ausschüttung 35 Fr. pro Aktie (AWP-Konsens: 34,33 Fr.; VJ 33 Fr.) 2019: Ähnlich guter Geschäftsgang wie in den vergangenen Jahren erwartet - GAM 2018: Bereinigtes Vorsteuerergebnis +126,7 Mio Fr. (VJ +172,5 Mio) IFRS Konzernergebnis -929,1 Mio Fr. (VJ +123,2 Mio) AuM 132,2 Mrd Fr. (VJ 158,7 Mrd) Keine Dividende (VJ 0,65 Fr. je Aktie) 2019: Erwarten weiterhin erheblich tiefere Resultate als im Vorjahr Mittel- bis langfristigen Finanzziele ausgesetzt Zusätzliche Einsparungsmöglichkeiten werden geprüft Liquidation der ARBF wird in nächsten Monaten abgeschlossen Suspendierter Haywood wurde nun wegen "grobem Fehlverhalten" entlassen - Meier Tobler 2018: Umsatz 537,9 Mio Fr. (VJ pro forma 558,2 Mio) EBITDA 24,8 Mio Fr. (VJ 35,8 Mio) Reinergebnis -9,2 Mio Fr. (VJ -3,1 Mio) 2019: Positiver Reingewinn erreichbar Umsatz könnte sich nochmals leicht negativ entwickeln - NAV von Castle Private Equity steigt 2018 um 5,3 Prozent pro Aktie - Sunrise will per Ende März 150 Städte und Orte mit 5G abdecken - Genfer Kantonalbank übernimmt Vermögensverwaltungsgesellschaft in Zürich - Asmallworld übernimmt Management des Seychellen-Resorts North Island NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Axa 2018: Bruttoprämien steigen um 1,1% auf 11,0 Mrd Fr. Reingewinn sinkt um 49% auf 451 Mio Fr. BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,004% - Ascom: Luxunion meldet Anteil von 3,125% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 5,08% - Partners Group: Morgan Stanley senkt Anteil auf 15,81% - Temenos meldet Eigenanteil von 2,54%/5,096% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swiss Re: BMK 2018 - GAM: Webcast zum Ergebnis 2018 - Kudelski: BMK 2018 - Meier Tobler: BMK 2018 - BCV: BMK 2018 Freitag: - Cembra Money BMK: Ergebnis + BMK 2018 - Sika: Ergebnis + BMK 2018 Montag - Also: Ergebnis 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Diesnte 02/19 (10.00 Uhr) EZB Sitzungsprotokoll 24.1.19 (13.30 Uhr) - US: Philly Fed Index 02/19 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe, Woche (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 12/18 (14.30 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/19 (15.45 Uhr) Markit PMI Dienste 02/19 (15.45 Uhr) Frühindikator 01/19 (16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 01/19 (16.00 Uhr) - CH: BFS, Prod.-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor Q4 (Freitag) BFS, Beschäftigungsbarometer Q4 2018 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Verbraucherpreise Januar -0,8% gg Vm (Prog -0,8) Verbraucherpreise Januar +1,4% gg Vj (Prog +1,4) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1353 - USD/CHF: 1,0015 - Conf-Future: -16 BP auf 158,96% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,251% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,26% auf 9'339 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,64% auf 9'316 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,47% auf 1'434 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,68% auf 10'900 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,24% auf 25'954 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,03% auf 7'489 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,82% auf 11'402 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,15% auf 21'464 Punkte STIMMUNG - Fortschritte bei Handelsgesprächen stützen

yr/ra

(AWP)