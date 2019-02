UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche will US-Firma Spark Therapeutics zu 114,50 US/Aktie übernehmen Kaufpreis für Spark Therapeutics liegt bei 4,3 Mrd US-Dollar Transaltion soll in Q2 abgeschlossen werden - UBS: Jeanette Wong und William C. Dudley werden für VR vorgeschlagen Ann F. Godbehere und Michel Demaré treten nicht mehr zur Wahl an - Lonza: Pharma & Biotech und Consumer Health & Nutrition werden zusammengelegt Stefan Stoffel übernimmt Leitung des Betriebs des neuen Segements - Elma 2018: Umsatz 146,0 Mio CHF (VJ 144,0 Mio) EBIT 7,24 Mio CHF (VJ 6,95 Mio) Reingewinn 5,6 Mio CHF (VJ 3,0 Mio) Erneut keine Dividendenausschüttung 2019: Erwarten wiederum positive Geschäftsentwicklung - IVF Hartmann 2018: Umsatz +0,3% auf 133,4 Mio Fr. EBIT -12,8% auf 16,6 Mio Fr. Konzerngewinn -12,1% auf 14,1 Mio Fr. Dividende unverändert bei 2,50 Fr. vorgeschlagen 2019: Wachstums-/Effizienzeffekte durch Investitionen kompensiert Bernd Deny als COO gewählt - Ascom erhält Zulassung der EU für neues Alarmsystem - Santhera-Studie zeigt Wirksamkeit von Idebenon bei Duchenne-Muskeldystrophie - Zehnder: Ivo Wechsler soll in Verwaltungsrat gewählt werden - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Gategroup verlängert Vertrag mit Delta Airlines BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Airopack: Adolf Knöpfli erhöht Anteil auf 5,41% - DKSH: FFP Invest senkt Anteil auf <3% - GAM: Kabouter Management LLC senkt Anteil auf 2,96% - Molecular Partners meldet eigene tiefere Veräusserungspositionen von 4,96% - Panalpina: P. Schmitz-Morkramer und P. Bierbaum erhöhen Anteil auf 3,29% - Temenos meldet eigene tiefere Veräusserungspositionen von 4,999% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Also: Ergebnis 2018 (nachbörslich) Dienstag: - Swiss Life: Ergebnis + BMK 2018 - Arbonia: Ergebnis + BMK 2018 - Bellevue: Ergebnis + BMK 2018 - CPH: Ergebnis + BMK 2018 - Implenia: Ergebnis + BMK 2018 - PSP Swiss Property: Ergebnis 2018 - Also: BMK 2018 - BCGE: Ergebnis + BMK 2018 - SIG Combibloc: Ergebnis + BMK 2018 Mittwoch: - Kühne + Nagel: Ergebnis 2018 + BMK - Allreal: Ergebnis 2018 und BMK - APG SGA: Ergebnis 2018 + BMK - BLKB: Ergebnis 2018 + BMK - Bobst: Ergebnis 2018 + BMK - Ceva Logistics: Ergebnis 2018 (+Conf Call 14 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis 2018 + BMK - Kudelski: Ergebnis 2018 + BMK - Zehnder: Ergebnis 2018 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: CFNA-Index (14.30 Uhr) - CH: Touristische Beherbergungen Dezember/GJ 2018 (Dienstag) CS-CFA Index Februar (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - BFS-Beschäftigungsbarometer Q4: Gesamtbeschäftigung +1,3% zu VJ auf 5,068 Mio Indikator Aussichten 1,04 (+0,9% gg VJ) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: - per 4.3.: - Novartis (2,85 Fr.) per 7.3.: - Roche (8,70 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1346 - USD/CHF: 0,9992 - Conf-Future: +34 BP auf 159,29% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,257% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,26% auf 9'373,64 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Freitag): +0,16% auf 9'349 Punkte - SLI (Freitag): +0,40% auf 1'438 Punkte - SPI (Freitag): +0,10% auf 10'937 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,70% auf 26'032 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,91% auf 7'528 Punkte - Dax (Freitag): +0,30% auf 11'458 Punkte - Nikkei 225 (tag): +0,48% auf 21'528 Punkte STIMMUNG - Mögilcher Asien-Deal bringt weiter freundlichen Unterton

(AWP)