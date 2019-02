UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB 2018: Dividende 0,80 Fr. je Aktie (AW-Konsens: 0,81 Fr.; VJ 0,76) Q4: Umsatz 7,40 Mrd USD (AWP-Konsens: 7,29 Mrd) Auftragseingang 7,0 Mrd USD (AWP-Konsens: 6,93 Mrd) EBITA 584 Mio USD (AWP-Konsens: 564 Mio) Reingewinn n.M. 317 Mio USD (AWP-Konsens: 316 Mio) Makroökonomische Signale weiter gemischt; USA tendieren aufwärts Verkauf von Stromnetze an Hitachi auf gutem Weg Neue Struktur mit vier Divisionen gilt ab April 2019 bestätigt Einsparungsziel von 500 Mio USD durch Neuausrichtung Mittelfristige Konzernziele bestätigt Gewinnwachstum je Aktie soll über Umsatzwachshtum liegen strebt 2019 Effizienzsteigerungen von 150-200 Mio US-Dollar an CEO: Dividendenerhöhung zeigt Vertrauen in die Zukunft CEO: Dividendenerhöhung zeigt Vertrauen in die Zukunft vereinbart mit Dassault Systèmes Software-Partnerschaft - Adecco Q4: Organisches Wachstum bei -1% (AWP-Konsens: -0,3%) Umsatz 6'127 Mio EUR (AWP-Konsens: 6'135 Mio) EBITA 235 Mio EUR (AWP-Konsens: 260 Mio) Q4: Reingewinn -112 Mio EUR (AWP-Konsens: 144 Mio) Goodwill Impairment von 270 Mio EUR (D/A/CH-Segment) 2018: Dividende 2,50 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 2,50; VJ 2,50) Wachstum Januar bei -2% (bereinigt) CEO: Zuversichtlich für weiteres Wachstum 2019 - Sunrise übernimmt UPC Schweiz für 6,3 Milliarden Franken Vollzug der UPC-Transaktion im zweiten Halbjahr 2019 erwartet Bezugsrechtsemission über 4,1 Mrd Fr. Jährliche Synergien von 190 Mio Fr. ab dritten Jahr nach Abschluss Jährliche Ertragssynergien von 45 Mio Fr. ab dem fünften Jahr CEO: Deal ist für Aktionäre eine gute Sache Noch keine Angaben zu Stellenabbau - Dafür ist es zu früh Bin "sehr zuversichtlich", dass Weko zustimmt Wir wollen mit dem Deal den Markt bewegen Nächster Schritt ist Genehmigung der Weko bis Ende Mai Erhöhung des Tempos auf UPC Kabelnetz auf 1 Gbit/s noch 2019 - Sunrise 2018: Umsatz 1,876 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,88 Mrd) EBITDA (adj.) 601 Mio Fr. (AWP-Konsens: 600 Mio) Reingewinn 107 Mio Fr. (AWP-Konsens: 91 Mio) Dividende von 4,20 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 4,21; VJ 4,00) 2019: Umsatz zwischen 1,86 und 1,90 Mrd Fr. erwartet EBITDA (adj.) zwischen 608 und 623 Mio Fr. erwartet Bis 2020 weiterhin jährliche Dividendenerhöhung um 4-6% angestrebt - SPS 2018: Mietertrag 479,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 480,3 Mio) EBIT vor Neubewertung 411,1 Mio Fr. (AWP Konsens: 411,3 Mio) Dividende von 3,80 Fr. je Aktie (AWP-Konsens: 3,75; VJ 3,80 Fr.) 2019: Stabiler Ertrag und Gewinn erwartet - Emmi 2018: EBIT bei 216,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 212,7 Mio) Reingewinn von 233,3 Mio Fr. - bereinigt 175,5 Mio (VJ 161,6 Mio) Dividende 9,00 Fr. pro Aktie (AWP-Konsens: 8,50 Fr; VJ 10,00 Fr.) 2019: Wachstum im Rahmen mittelfristiger Prognosen (2 bis 3%) erwartet EBIT von 215 bis 220 Mio Fr. erwartet Mittelfristige Reingewinnmarge von 4,7 bis 5,2% (vorher 4,5 bis 5%) - BKB 2018: Jahresgewinn Stammhaus 103,1 Mio Fr. (VJ 102,6,3 Mio) Geschäftserfolg Stammhaus 190,2 Mio Fr. (VJ 162,5 Mio) Dividende 3,10 Fr. (VJ 3,10 Fr.) pro PS Konzerngewinn 299,8 Mio Fr. (VJ 231,6 Mio) 2019: Erwarten operatives Ergebnis in ähnlicher Grössenordnung wie 2018 - Panalpina 2018: Bruttogewinn 1'499,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'502 Mio) EBIT 118,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 118,6 Mio) Reingewinn 75,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 79,7 Mio) Dividende 3,75 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 3,71; VJ 3,75 CHF) 2019: Höhepunkt wird Launch von Kundenportal sein - Gurit 2018: EBIT 28,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30,4 Mio) Reingewinn 19,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21,9 Mio) EBIT-Marge 6,7% (AWP-Konsens: 7,2%) Dividende je Aktie bei 20,00 Fr. (AWP-Konsens: 23; VJ 20 Fr.) 2019: Umsatz von über 500 Mio Fr. erwartet - Evolva 2018: Produktumsätze von 3,4 Mio Fr. (VJ 2,0 Mio) Cashbestand per Ende 2018 von 60,4 Mio Fr. (Juni 2018: 75,0 Mio) EBITDA -23,2 Mio Fr. (VJ -36,6 Mio) 2019: Wachstum bei Produktumsatz erwartet - Cashflow niedriger - Intershop 2018: Reingewinn vor Neubewertung 287,8 Mio Fr. (VJ 307,4 Mio) Reingewinn 119,6 Mio Fr. (VJ 32,7 Mio) Dividende 22 Fr./Aktie (VJ 22 Fr.) Leerstandsquote der Renditeliegenschaften sank auf 9,8% erwartet 2019 Rückgang der Mieterträge von rund 10% Aktienrückkauf zwecks Kapitalherabsetzung geplant Aktienrückkauf bis maximal 5% der ausstehenden Aktien - Aevis Victoria Q4: Umsatzsteigerung um 8,7% auf 186 Mio Fr. 2018: Gesamtumsatz von 656 Mio Fr. erwartet (-1,1%) - Implenia erhält als Teil von Arge Zugo Auftrag von SBB für 20 Millionen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Weko: Beton- und Kieskartell - Alluvia- und Kästli-Gruppe mit 22 Mio gebüsst BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - ABB: BMK 2018 - Adecco: Conf. Call zum Ergebnis Q4/2018 - Basler Kantonalbank: BMK 2018 - Ceva Logistics: Conf. Call zum Ergebnis 2018 - Emmi: BMK 2018 - Gurit: BMK 2018 - Intershop: BMK 2018 - Panalpina: BMK 2018 - Sunrise: BMK 2018 und Conf. Call zu Übernahme UPC Schweiz - SPS Swiss Prime Site: BMK 2018 - GV: Novartis FREITAG - VZ Holding: Ergebnis + Conf. Call 2018 - Calida: Ergebnis + BMK 2018 Montag: - Alpiq: Ergebnis + BMK 2018 - Kardex: Ergebnis 2018 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Orior: Ergebnis 2018 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SNB: Ergebnis 2018 (definitiv) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BAK BIP-Prognose 2019 und 2020 - CH: KOF Konjunkturbarometer Februar 2019 (09.00 Uhr) - DE: Konsumentenpreise 02/19 (vorläufig; 14.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) BIP Q4/18 (1. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) Privater Konsum Q4/18 (1. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) PMI Chicago 02/19 (15.45 Uhr) - CH: BWO Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Freitag) BFS Detailhandelsumsätze Januar 2019 (Freitag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco BIP real Q4 2018 bei +0,2 gg Vorquartal und +1,4% gg Vorjahr BIP real Q3 rev. -0,3% gg VQ (alt: -0,2%), unverändert +2,4% gg VJ BIP real Gesamtjahr 2018 bei +2,5% (nach +1,6% im 2017) - 1. Schätzung SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 13.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.3.: - Novartis (2,85 Fr.) per 7.3.: - Roche (8,70 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1350 - USD/CHF: 0,9971 - Conf-Future: -16 BP auf 158,92% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,253% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,09% auf 9'404 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,52% auf 9'412 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,59% auf 1'451 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,59% auf 10'983 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,28% auf 25'985 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,07% auf 7'555 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,46% auf 11'487 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,79% auf 21'385 Punkte STIMMUNG - Anhaltende Verschnaufpause und weitere Gewinnmitnahmen möglich

