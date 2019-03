UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: FDA bewilligt neue Herceptin-Formulierung für Brustkrebs-Behandlung - Lonza hat Verkauf der Wasserbehandlungssparte abgeschlossen - Calida 2018: Nettoumsatz 410 Mio Fr. (VJ 381 Mio) EBIT 21,6 Mio Fr. (VJ 21,6 Mio) Reingewinn 17,8 Mio Fr. (VJ 16,9 Mio) Dividende 0,80 Fr. (VJ 0,80) 2019: Stabile Entwicklung bei Erträgen und Ergebnissen erwartet - VZ Holding 2018: Betriebsertrag 284,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 282,3 Mio Fr.) Reingewinn 98,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 96,3 Mio Fr.) Dividende 4,90 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 4,75, VJ 4,35 Fr.) 2019: Erwarten schwächeres Gewinnwachstum und Normalisierung 2020 - Huber+Suhner: Wechsel im Verwaltungsrat und Antrag auf Jubiläumsdividende Franz Studer soll Christoph Fässler im VR ersetzen Sonderdividende 1,00 Franken; Dividende insgesamt 2,50 Fr. - Leonteq schlägt Susana Gomez Smith zur Wahl in den Verwaltungsrat vor Bedingtes Aktienkapital soll auf 1 Million Franken erhöht werden - EPH kauft Büroimmobilie in Wien - BEKB schlägt Gilles Frôte und Pascal Sieber neu in Verwaltungsrat vor - Investis schliesst Verkauf einer Tochtergesellschaft erfolgreich ab - Vermögensverwalter LumX gibt Schweizer Kollektiv-Anlage-Geschäft auf - Oerlikon hat Verkauf der Getriebesparte für 600 Mio Fr. abgeschlossen - Orascom-Tochter startet mit Verkauf von 950 Wohneinheiten in Kairo - Schaffner ernennt Christian Herren zum neuen Finanzchef NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Bank J. Safra Sarasin steigert Reingewinn um mehr als 10 Prozent BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bâloise: Credit Suisse Funds baut auf 2,99% ab - Implenia: Norges Bank baut Anteil ab auf 2,83% - Varia: Varia SPC meldet geringfügig tieferen Anteil von 49,8% PRESSE FREITAG - Credit Suisse in London von Staat Mosambik angeklagt (WSJ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN FREITAG - VZ Holding: Conf. Call zu Ergebnis 2018 - Calida: BMK 2018 Montag: - Alpiq: Ergebnis + BMK 2018 - Kardex: Ergebnis 2018 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Orior: Ergebnis 2018 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SNB: Ergebnis 2018 (definitiv) Dienstag: - Forbo: Ergebnis + BMK 2018 - Oerlikon: Ergebnis + BMK 2018 - Feintool: Ergebnis + BMK 2018 - Inficon: Ergebnis + BMK 2018 - Lindt & Sprüngli: Ergebnis + BMK 2018 - Newron: Ergebnis 2018 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Obseva: Ergebnis 2018 (Conf. Call 14.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis + BMK 2018 - GV: Roche WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze Januar 2019 (8.30 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2019 (09.30 Uhr) - DE: Arbeitslosenzahlen 02/19 (09.55 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/19 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/19 (2. Veröffentlichung; 10.00 Uhr) Verbraucherpreise 02/19 (vorab; 11.00 Uhr) Arbeitslosenzahlen 01/19 (11.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/19 (10.30 Uhr) - US: Persönliche Einkommen und Ausgaben 12/18 + 01/19 (14.30 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/19 (2. Veröffentlichung; 15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/19 (16.00 Uhr) ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 02/19 (16.00 Uhr) Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält Rede in Washington (19.15 Uhr) - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BWO Hypo-Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen unverändert bei 1,5% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 13.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.3.: - Novartis (2,85 Fr.) per 5.3.: - BLKB (35,00 Fr.) per 7.3.: - Roche (8,70 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1349 - USD/CHF: 0,9983 - Conf-Future: +5 BP auf 158,97% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,236% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,30% auf 9'417 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,25% auf 9'389 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,23% auf 1'448 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,17% auf 10'964 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,27% auf 25'916 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,29% auf 7'533 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,25% auf 11'516 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,02% auf 21'603 Punkte STIMMUNG - Etwas festere Eröffnung erwartet, positive Vorgaben aus Fernost

(AWP)