UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza passt Mittelfristziele an strebt ohne Wasserbehandlungssparte mittelfr. Umsatz von 7,1 Mrd Fr. an Portfolioüberprüfung geht weiter - Update im H2 2019 - Novartis: Cosentyx erweist sich gegenüber Janssens Stelara als überlegen - Feintool 2018: Umsatz 679,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 681,9 Mio) EBIT 48 Mio Fr. (AWP-Konsens: 51,7 Mio) Reingewinn 30,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33,8 Mio) Dividende von 2,00 Fr. (AWP-Konsens: 2,15; VJ 2,00 Fr.) 2019: Umsatz 690 - 730 Mio Fr. und leicht höherer EBIT erwartet - Forbo 2018: Umsatz 1'327 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'325 Mio) EBIT 175,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 175,3 Mio) Reingewinn 137,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 136,7 Mio) Dividende 21 Fr. je Aktie (AWP-Konsens: 20,75; VJ 19 Fr.) 2019: Leicht geringeres Wachstum von Umsatz und Gewinn als VJ erwartet - Inficon 2018: Reingewinn 64,2 Mio USD (VJ 59,5 Mio) Dividende 22,00 Fr. je Aktie (VJ 20,00 Fr.) 2019: Umsatz von rund 400 Mio USD und EBIT-Marge rund 19% erwartet - Lindt&Sprüngli 2018: Reingewinn 487,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 485,5 Mio) EBIT 636,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 639,0 Mio) EBIT-Marge bei 14,8% (AWP-Konsens: 14,8%) Dividende PS 100 Fr. (AWP-Konsens: 100,25; VJ 93,00 Fr.) 2019: Ergebnis im Rahmen der mittelfristigen Ziele erwartet Langfristige Ziele zu Wachstum und EBIT-Marge bestätigt - Newron 2018: Nettogewinn -15,0 Mio EUR (VJ -5,3 Mio) Liquide Mittel von 43,9 Mio EUR (30.06.: 50,6 Mio; VJ 60,1 Mio) Liquide Mittel reichen über 2020 hinaus - Obseva 2018: Nettoverlust von 76,8 Mio USD (VJ -66,9 Mio) Eknde Jahr Barmittel von 138,6 Mio USD (VJ 110.8 Mio) 2019: Wichtige Meilensteine erwartet - Oerlikon 2018: Umsatz 2'609 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'617 Mio) Auftragseingang 2'731 Mio Fr. (VJ 2'211 Mio) EBITDA 406 Mio Fr. (AWP-Konsens: 406 Mio) Reinergebnis 245 Mio Fr. (AWP-Konsens: 217 Mio) Dividende 1,00 pro Aktie (AWP-Konsens: 0,40, VJ 0,35) 2019: Umsatz und Bestellungseingang über 2,7 Mrd Fr. erwartet EBITDA-Marge von rund 16% nach Investitionen erwartet - VP Bank 2018: Konzerngewinn 54,7 Mio Fr. (VJ 65,8 Mio) Betreute Kundenvermögen 41,5 Mrd Fr. (VJ 40,4 Mrd) Unveränderte Dividende von 5,50 Fr. je Aktie A - Panalpina: Ausserordentliche GV am 5. April in Basel VR unterstützt Antrag der Ernst Göhner Stiftung - Ascom gewinnt Enterprise-Vertrag in Niederlanden - 0,65 Mio Fr. - Intershop startet Aktienrückkauf zum Zweck der Kapitalherabsetzung - Kudelski erhält Auftrag von Idneo für IoT-Anwendungen - Tornos-VR Frank Brinken tritt zurück - Till Fust soll folgen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet Anteil von 5,27% - Nestlé: Blackrock meldet leicht tieferen Anteil von 4,99% - Dufry: Morgan Stanley meldet Anteil von 5,56%/2,17% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 2,79% - Straumann: The Capital Group Companies meldet Anteil von 3,02% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von 2,9% - PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Feintool: BMK 2018 - Forbo: BMK 2018 - Inficon: BMK 2018 - Lindt & Sprüngli: BMK 2018 - Newron: Conf. Call zu Ergebnis 2018 (15.00 Uhr) - Obseva: Conf. Call zu Ergebnis 2018 (14.00 Uhr) - Oerlikon: BMK 2018 - VP Bank: BMK 2018 - GV: Roche Mittwoch: - Autoneum: Ergebnis + BMK 2018 - Bossard: Ergebnis + BMK 2018 - Bucher: Ergebnis + BMK 2018 - Dormakaba: Ergebnis + MK H1 2018/19 - Helvetia: Ergebnis + BMK 2018 - Walliser KB: Ergebnis 2018 Donnerstag: - LafargeHolcim: Ergebnis + BMK 2018 - Ascom: Ergebnis + BMK 2018 - Bâloise: Ergebnis 2018 + Conf. Call 11.30 Uhr - Sensirion: Ergebnis 2018 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Siegfried: Ergebnis + BMK 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Dienste 02/19 (10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 01/19 (11.00 Uhr) - US: Markit PMI Dienste 02/19 (15.45 Uhr) ISM Dienste 02/19 (16.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 12/18 (16.00 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten 02/19 (Donnerstag) BFS Touristische Beherbergungen 01/19 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - BFS: CPI Februar +0,4% auf 101,7 Punkte - Jahresteuerung +0,6% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 13.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BLKB (35,00 Fr.) per 7.3.: - Roche (8,70 Fr.) per 8.3.: - Graubündner KB (40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1327 - USD/CHF: 1,0000 - Conf-Future: -1 BP auf 158,52% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,203% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,17% auf 9'377,76 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,19% auf 9'394 Punkte - SLI (Montag): +0,07% auf 1'455 Punkte - SPI (Montag): +0,39% auf 11'046 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,79% auf 25'820 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,23% auf 7'578 Punkte - Dax (Montag): -0,08% auf 11'593 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,44% auf 21'726 Punkte STIMMUNG - Wenig Veränderung erwartet - Lonza nach neuen Zielen vorbörslich deutlicher unter Druck (-2,0%)

