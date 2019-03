UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche-Tochter Genentech erhält Zulassung für Tecentriq-Kombi bei Brustkrebs - Roche erhält FDA-Zulassung für VENTANA PD-L1-Assay - Julius Bär ernennt neuen Chef für die Region China - Belimo 2018: EBIT 109,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 108,0 Mio) Reingewinn 86,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 88,4 Mio) Dividende 100,00 Fr. (AWP-Konsens: 96,25; VJ 85,00) 2019: Zuversichtlich - Ansprechendes Wachstum in Europa erwartet - Schweiter 2018: Umsatz 1'047,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'076 Mio) EBIT 82,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 91,6 Mio) Reingewinn 60,3 Mio Fr. (VJ 77,0 Mio) 2019: Geschäftsjahr erfolgreich begonnen, positiver Verlauf erw. - SFPI 2018: Reingewinn inkl. Neubewertungen 13,4 Mio Fr. (VJ 19,3 Mio) Fr. Reingewinn exkl. Neubewertungen 12,9 Mio Fr. (+7,6%) Unveränderte Dividende von 3,60 Fr. pro Aktie vorgeschlagen 2019: "Überzeugendes" Unternehmensergebnis erwartet - Tecan 2018: Umsatz 594 Mio Fr. (AWP-Konsens: 589 Mio) EBITDA 110,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 109,8 Mio) Reingewinn 70,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 68,1 Mio) Dividende von 2,10 Fr. pro Aktie (AWP-Konsens: 2,11; VJ 2,00 Fr.) 2019: Umsatz im mittleren bis hohen einstell. Prozentbereich erwartet EBITDA-Marge von rund 19% erwartet - Tornos 2018: EBIT 15,5 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio) Reinergebnis 15,3 Mio Fr. (VJ 8,2 Mio) Dividende 0,28 Fr. je Aktie (VJ 0,15 Fr.) Starteten mit rekordhohen Auftragsbestand ins 2019 - Medacta plant IPO im zweiten Quartal 2019 Nur Sekundär-Aktien - Familie Siccardi bleibt Mehrheitsaktionär 2018 Umsatz von 273 Mio Euro, adj. EBITDA-Marge von 32% - Logistiker Ceva gewinnt weltweit verschiedene Aufträge im eCommerce-Geschäft - Hochdorf: Aktionär ZMP Invest fordert Erneuerung des Verwaltungsrats - Molecular Partners und Addex werden an Cowen-Konferenz Pipeline vorstellen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Axpo schlägt SVP-Grossrat Martin Keller für den Verwaltungsrat vor BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Massachusetts Mutual erhöht auf 7,90% - Ascom: Schroders meldet Anteil von 2,986% - Bâloise: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,0% - Cosmo: Aktionärsgruppe Herz meldet Anteil von 13,66% - Dufry: Morgan Stanley meldet Anteil von 5,40%/2,17% - GAM: BlackRock meldet Anteil von 2,83% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Tamedia: Gruppe um Familien Coninx/Ellermann meldet Anteil von 69,105% - Temenos meldet Eigenanteil von 2,54%/4,966% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - UBS einigt sich in Honkong wegen Fehlverhalten bei Börsengängen (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Belimo: BMK 2018 - Schweiter: BMK 2018 - SFPI: BMK 2018 - Tecan: BMK 2018 - Tornos: BMK 2018 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2019 (nachbörslich) Dienstag: - Geberit: Ergebnis + BMK 2018 - Aryzta: Ergebnis + MK H1 - BFW: Ergebnis + Conf. Call 2018 - Flughafen Zürich: Ergebnis + BMK 2018 - Galenica: Ergebnis + BMK 2018 - SHL: Ergebnis + Conf. Call 2018 - Tamedia: Ergebnis 2018 - Dätwyler: GV - Bque Pr Rothschild: Ergebnis 2018 (18.00 Uhr) Mittwoch: - Rieter: Ergebnis + BMK 2018 - Schmolz+Bickenbach: Ergebnis + BMK 2018 - Von Roll: Ergebnis 2018 - EFG International: Ergebnis + BMK 2018 und IR-Update WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Einzelhandelsumsatz Januar 2019 (13.30 Uhr) Lagerbestände Dezember 2018 (15.00 Uhr) - CH: EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Gesamtproduktion Jan -3,3 % GG VORJAHR (PROGNOSE -3,3) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 13.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (angekünigt für H1 2019, laut SIX direkte Aufnahme in SMI) - Medacta (angekündigt für Q2 2019) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.3.: - Dätwyler (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1329 - USD/CHF: 1,0079 - Conf-Future: +16 BP auf 157,58% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,304% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,33% auf 9'299,05 Punkte (08.30 Uhr) - SMI (Freitag): -0,60% auf 9'268 Punkte - SLI (Freitag): -0,78% auf 1'426 Punkte - SPI (Freitag): -0,62% auf 10'974 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,09% auf 25'450 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,18% auf 7'408 Punkte - Dax (Freitag): -0,52% auf 11'458 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,47% auf 21'125 Punkte STIMMUNG - Gegenbewegung zu den Velusten der Vorwoche erwartet

ys/uh

(AWP)