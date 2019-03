UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 2018: Adj Reingewinn 626 Mio Fr. (AWP-Konsens: 622 Mio) EBITDA 868 Mio Fr. (AWP-Konsens: 861 Mio) Dividende 10,80 Fr. (AWP-Konsens: 11,00; VJ 10,40 Fr.) 2019: Herausforderndes Geschäftsjahr erwartet - Roche-Medikament Herceptin erhält in den USA weitere Konkurrenz - Nestlé-CEO Mark Schneider hat 2018 9 Millionen Franken verdient - Aryzta H1: Umsatz 1'710,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 1'727 Mio) Ogranisches Wachstum von 0,7% (AWP-Konsens: 0,1%) EBITA 151,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 144,1 Mio) 2018/19: Mittleres- bis hohes einstelliges EBITDA-Wachstum erwartet CEO an Call: Keine Neuigkeiten zu Verkaufsplänen für Picard - BFW 2018: Stabile Dividende von 1,40 Fr. je Aktie vorgeschlagen Aktienrückkaufprogramm über max. 354'000 Namenaktien A lanciert Zu Festpreis von 45 Fr. je Namenaktie A Prüft Verkauf von weiteren Liegenschaften - Flughafen Zürich 2018: Umsatz 1'153 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'142 Mio) EBITDA inkl. Lärm 571 Mio Fr. (AWP-Konsens: 589 Mio) Reingewinn 238 Mio Fr. (AWP-Konsens: 246 Mio) Dividende 6,90 Fr. (AWP-Konsens: 6,78/VJ 6,50 Fr.) 2019: Leicht höherer EBITDA erwartet - Gewinn rund 5% höher Passagierwachstum von rund 3% erwartet - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im Februar +3,4% gg VJ auf 2,03 Mio - Galenica 2018: EBIT adj. 154,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 150,0 Mio) Reingewinn adj. 124,7 Mio Fr. (VJ 124,4 Mio) Dividende von 1,70 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 1,70; VJ 1,65 Fr.) 2019: Umsatz mindestens auf Vorjahresniveau erwartet Weitere Steigerung des adjustierten EBIT von 2-5% erwartet Dividende auf VJ-Höhe angestrebt - SHL 2018: Umsatz 48,9 Mio USD (VJ 37 Mio) EBIT 12,0 Mio USD (VJ 4,1 Mio) Reingewinn 10,1 Mio USD (VJ 2,4 Mio) - Tamedia 2018: Umsatz 1'010,6 Mio Fr. (VJ 974,2 Mio) EBIT 131,6 Mio Fr. (VJ 180,7 Mio); EBIT-Marge 13,0% (VJ 18,6%) Reingewinn 129,5 Mio Fr. (VJ 170,2 Mio) Unternehmensstruktur wird überprüft 30 Mio Fr. Investition in digitale Entwicklung der Bezahlmedien Tamedia schlägt Andreas Schulthess für VR vor - Martin Coninx tritt zurück - Hochdorf: Thomas Eisenring tritt als CEO zurück Peter Pfeilschifter übernimmt ad interim - Cosmo: Berufung für Methylenblau MMX von FDA abgelehnt - Jurassische KB: Wechsel in der Geschäftsleitung - Santhera schliesst Patientenrekrutierung für Langzeitstudie mit Raxone ab - Straumann Group erhöht Beteiligung an Anthogyr von 30 auf 100% - Zur Rose übernimmt französischen Marktplatz Doctipharma - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SIX-VRP Romeo Lacher tritt spätestens auf GV 2020 zurück - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Morgan Stanley meldet Anteil von 4,88%/2,23% - GAM: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,14% - Mobimo: BlackRock erhöht leicht auf 5,03% - Siegfried: Credit Suisse Funds erhöht leicht auf 3,04% - PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Geberit: BMK 2018 - Aryzta: MK H1 - BFW: Conf. Call 2018 - Flughafen Zürich: BMK 2018 - Galenica: BMK 2018 - SHL: Conf. Call 2018 - Tamedia: BMK 2018 - Dätwyler: GV - Bque Pr Rothschild: Ergebnis 2018 (nachbörslich) Mittwoch: - Rieter: Ergebnis + BMK 2018 - Schmolz+Bickenbach: Ergebnis + BMK 2018 - Von Roll: Ergebnis 2018 - EFG International: Ergebnis + BMK 2018 und IR-Update Donnerstag: - Vifor Pharma: + BMK Ergebnis 2018 - Dufry: Ergebnis + BMK 2018 - Cicor: Ergebnis + BMK 2018 - Komax: Ergebnis + BMK 2018 - LLB: Ergebnis + BMK 2018 - Swiss: Ergebnis + BMK 2018 - Swatch: BMK 2018 - Pargesa: Ergebnis 2018 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Verbraucherpreise 02/19 (13.30 Uhr) Realeinkommen 02/19 (13.30 Uhr) - CH: Seco Konjunkturprognosen vom März 2019 (Donnerstag) BFS Produzenten- und Importpreisindex Februar 2019 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt Anleihen 0,00%/2029 und 0,50%/2045 auf SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 13.3.2019) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon (angekünigt für H1 2019, laut SIX direkte Aufnahme in SMI) - Medacta (angekündigt für Q2 2019) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.3.: - Dätwyler (3,00 Fr.) per 19.3: - Hypothekarbank Lenzburg (110 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1380 - USD/CHF: 1,0110 - Conf-Future: +12 BP auf 157,72% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,306% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,35% auf 9'374,12 Punkte (08.30 Uhr) - SMI (Montag): +0,79% auf 9'341 Punkte - SLI (Montag): +0,98% auf 1'440 Punkte - SPI (Montag): +0,78% auf 11'059 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,79% auf 25'651 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +2,02% auf 7'558 Punkte - Dax (Montag): +0,75% auf 11'543 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,79% auf 21'504 Punkte STIMMUNG - Brexit-Kompromiss gibt (vorerst) Auftrieb - Geberit nach Zahlen vorbörslich gesucht (+1,2%)

