UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: FDA bewilligt Nachahmerprodukt für Novartis-Medikament Diovan - Sika übernimmt Belineco LLC in Weissrussland - Umsatz 23 Mio Fr. - AMS kauft eigene Wandelanleihen bis maximal 100 Mio USD zurück - EFG 2018: IFRS-Reinergebnis 70,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 85 Mio) Reingewinn (underlying) 191,8 Mio Fr. (Vorjahr: 165,0 Mio) Verwaltete Vermögen 131,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 135,5 Mrd) Dividende von 0,30 Fr. pro Aktie (AWP-Konsens: 0,25; VJ 0,25 Fr.) Ziel für Ertragsmarge bis 2022 bei mindestens 85 BP (bisher 85 BP) Ziel für Neugeldwachstum bis 2022 bei 4-6% (bisher 3-6%) EFG übernimmt austral. Shaw&Partners mit AuM von 11,4 Mrd - Rieter 2018: EBIT (adj) 42,9 Mio Fr. (VJ 51,8 Mio) Reingewinn 32,0 Mio Fr. (VJ 13,3 Mio) Dividende 5,00 Fr./Aktie (VJ 5,00 Fr.) 2019: Erwarten deutlichen Rückgang bei Umsatz, EBIT und Reingewinn Geringere Nachfrage in den ersten beiden Monaten 2019 Abbau von rund 5% der Stellen weltweit geplant - S+B 2018: Umsatz 3,31 Mrd Euro (AWP-Konsens: 3,26 Mrd) Ber. EBITDA 236,7 Mio Euro (AWP-Konsens: 234,6 Mio) Reinergebnis -0,7 Mio Euro (VJ 45,7 Mio) Wertberichtigung Finkl Steel um 108,6 Mio Euro im vierten Quartal 2019: Ber. EBITDA zwischen 190 und 230 Mio Euro erwartet Jens Alder, Alexey Moskov und Adrian Widmer als VR-Mitglieder nominiert - Von Roll 2018: Nettoumsatz 321,4 Mio Fr. (VJ 332,3 Mio) EBIT 4,4 Mio Fr. (VJ 4,5 Mio) Reinergebnis -10,7 Mio Fr. (VJ -4,8 Mio) - Familie B. de Rothschild übernimmt 100% an Bank Ed. de Rothschild (Suisse) Übernahmepreis 15'500 Fr. + Dividende von 2'445 Fr. Rückkaufangebot soll am 23. April veröffentlicht werden Angebotsfrist voraussichtlich vom 9. Mai bis 6. Juni 2018: Erträge bei 694 Mio Fr. (+5%), AuM bei 128 Mrd (-7%) Nettoneugeld-Abfluss von 2,5 Mrd Fr. - EFG International schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - Kuros erhält US-Zulassung für den "Kuros TLIF Cage" - Nebag ändert Anlagereglement - "Securities Lending" neu möglich - Straumann führt ClearCorrect in Europa ein - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Keine PRESSE MITTWOCH - Ex-UBS-Manager Weil muss erneut vor Gericht in Frankreich (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Rieter: Ergebnis + BMK 2018 - Schmolz+Bickenbach: Ergebnis + BMK 2018 - EFG International: Ergebnis, BMK 2018 und IR-Update Donnerstag: - Vifor Pharma: + BMK Ergebnis 2018 - Dufry: Ergebnis + BMK 2018 - Cicor: Ergebnis + BMK 2018 - Komax: Ergebnis + BMK 2018 - LLB: Ergebnis + BMK 2018 - Swiss: Ergebnis + BMK 2018 - Swatch: BMK 2018 - Pargesa: Ergebnis 2018 (nachbörslich) Freitag: - CFT: Ergebnis + BMK 2018 - U-Blox: Ergebnis + BMK 2018 - Fundamenta Real Estate: Ergebnis + BMK 2018 - Hilti: Ergebnis + BMK 2018 - Polyphor: Ergebnis 2018 - UBS: Publikation Geschäftsbericht WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11:15) BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2019 (Donnerstag) - EU: Industrieproduktion Januar (11:00) - USA: Erzeugerpreise Februar (13:30) Auftragseingang langlebige Güter Januar (13:30) Bauinvestitionen Januar (15:00) Energieministerium Ölbericht (15:30) WIRTSCHAFTSDATEN - Etwas mehr Firmenpleiten im Februar - auch Firmengründungen auf Rekordniveau - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 13.3.2019) - Edmond de Rothschild: Familie Rothschild bietet 17'945 Fr. (9.5. bis 6.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon (angekündigt für H1 2019, laut SIX direkte Aufnahme in SMI) - Medacta (angekündigt für Q2 2019) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.3.: - Dätwyler (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1373 - USD/CHF: 1,0079 - Conf-Future: -11 BP auf 157,61% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,281% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,20% auf 9'313,07 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,10% auf 9'332 Punkte - SLI (Dienstag): -0,12% auf 1'438 Punkte - SPI (Dienstag): -0,04% auf 11'054 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,38% auf 25'555 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,44% auf 7'591 Punkte - Dax (Dienstag): -0,17% auf 11'524 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,99% auf 21'290 Punkte STIMMUNG - Unsicherheiten um Brexit sorgen für Unruhe

