UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS 2018: Reingewinn neu 4,5 Mrd USD (ursprünglich gemeldet 4,90 Mrd) Gewinn 2018 wird um 382 Mio USD nach unten angepasst Gewinn v.St. neu 5,99 Mrd USD (ursprünglich gemeldet 6,37 Mrd) Harte Kernkapitalquote (CET1 v.u.) 12,9% (ursprünglich gemel. 13,1%) Leverage Ratio (CET1 v.u.) bei 3,77% (ursprünglich gemeldet 3,81%) Rückstellungen für Frankreichfalll Ende 2018 von 516 Mio USD UBS: Kunden sind im ersten Quartal weiter vorsichtig - UBS-CEO Sergio Ermotti verdiente 2018 14,1 Mio Fr. (VJ 14,2 Mio) UBS-VRP Axel Weber verdient 2018 6,03 Mio Fr. (VJ 6,03 Mio) - Novartis kündigt Studie zur Wirksamkeit von Entresto bei Chagas-Krankheit an - Roche: EU-Kommission genehmigt Mabthera für seltene Autoimmun-Krankheit - CFT 2018: Betriebsgewinn 57,9 Mio Fr. (VJ 63,1 Mio) Reingewinn nach Minderheiten 50,8 Mio Fr. (VJ 46,4 Mio) Stabile Dividende von 5,00 Fr. je Aktie und Aktienausschüttung CFT: Konzentrieren uns weiter auf anorganisches und organisches Wachstum - Fundamenta Real Estate 2018: Reingewinn bei 22,98 Mio Fr (VJ 12,8 Mio) Liegenschaftsertrag 25,8 Mio Fr. (VJ 22,3 Mio) EBIT 33,04 Mio Fr. (VJ 20,4 Mio) Dividende von 0,50 (VJ 0,40) Fr. je Aktie - Hilti 2018: Reingewinn 546 Mio Fr. (VJ 530 Mio) - Pargesa 2018: Dividende von 2,56 (VJ 2,50) Fr./Aktie vorgeschlagen Ergebnis Anteil Aktionäre bei 361 Mio Fr. (VJ 382 Mio) - Polyphor 2018: Barmittel liegen bei 133,8 Mio Fr. F&E-Kosten steigen um 37% auf 44,8 Mio Fr. Verlust von 50,9 Mio Fr. (VJ 39,1 Mio) 2019: F&E-Kosten werden mit Beginn klinischer Studien ansteigen - U-blox 2018: Umsatz 393,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 404,7 Mio) EBIT 48,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 49,6 Mio) Reingewinn 38,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38,8 Mio) Dividende 1,60 Fr. pro Aktie (AWP-Konsens: 1,99 Fr.) 2019: Umsatz von 460-490 Mio Fr. und EBIT 30-45 Mio Fr. angepeilt - Valartis erwartet für 2018 Konzernverlust zwischen 6 und 7,5 Mio Fr. - Airesis: Mirabaud Patrimoine Vivant investiert 10 Mio EUR in Coq Sportif - Ceva Logistics: Ludovic Rozan wird Chef der Region in Asien-Pazifik - DKSH unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Huntsman in Indien - Gurit-Finanzchef Angelo Quabba geht spätestens im September 2019 - Kudelski erhält Auftrag von CANAL+ Myanmar - Nebag AG dient Aktien von Biella-Neher an (Kaufangebot Exacompta) - Vaudoise: CFO Jean-Daniel Laffely wird neuer CEO ab 12.5.2020 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Exacompta SAS macht Übernahmeangebot für Biella-Neher zu 4'607 Fr. pro Aktie - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag - CFT: BMK 2018 - U-Blox: BMK 2018 - Fundamenta Real Estate: BMK 2018 - Polyphor: Conf. Call 14.00 Uhr - UBS: Publikation Geschätsbericht 2018 Montag: - Hiag Immobilien: Ergebnis 2018 + BMK - Orell Füssli: Ergebnis 2018 + BMK GV: Cassiopea (15.00 Uhr) Dienstag: - Partners Group: Ergebnis, BMK 2018 - Asmallworld: Ergebnis 2018 - BKW: Ergebnis 2018, BMK 2018 - Crealogix: Ergebnis H1 2018/19 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Hochdorf: Ergebnis, BMK 2018 - Huber + Suhner: Ergebnis, BMK 2018 - Lmgroup: Ergebnis (definitiv), BMK 2018 - Peach Property: Ergebnis, BMK 2018 - Schlatter: Ergebnis 2018 GV: CPH (15.30 Uhr), Bellevue (16.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Verbraucherpreise 02/19 (11.00h) - US: Empire State Index 03/19 (13.30h) Industrieproduktion 02/19 (14.15h) Kapazitätsauslastung 02/19 (14.15h) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/19 (1. Umfrage, 15.00h) - CH/EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (Nachfrist 19.3. bis 2.4.) - Edmond de Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr.(9.5. bis 6.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon (angekündigt für H1 2019, laut SIX direkte Aufnahme in SMI) - Medacta (angekündigt für Q2 2019) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.3: - Hypothekarbank Lenzburg (110 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1345 - USD/CHF: 1,0026 - Conf-Future: -2 BP auf 157,46% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,275% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,02% auf 9'484 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +1,01% auf 9'482 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,99% auf 1'461 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,97% auf 11'224 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,03% auf 25'710 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,16% auf 7'631 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,13% auf 11'587 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,77% auf 21'451 Punkte STIMMUNG - Wenig verändert - grosser Eurex-Verfall könnte stützen

uh/tt

(AWP)