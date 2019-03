UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group 2018: Erträge 1'326 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'317 Mio) EBITDA 882 Mio Fr. (AWP-Konsens: 857 Mio) IFRS Reingewinn 769 Mio Fr. (AWP-Konsens: 768 Mio) Dividende 22,00 Fr. (AWP-Konsens: 20,90 Fr.; VJ 19,00) 2019: Erwarten weiter Kapitalzusagen von 13 bis 16 Mrd Euro - AMS und Wise Road Capital gründen Joint Venture - Bâloise geht Kooperation mit Start-up Insurninja ein - E-Gamer im Fokus - LafargeHolcim: Moody's erhöht Ausblick auf "stabil" - Roche: Genentech erhält FDA-Zulassung für Tecentriq-Kombi bei Lungenkrebs - APG integriert Segmente in das Kerngeschäft verkleinert Geschäftsleitung und baut 20 bis 25 Stellen ab lanciert One-Brand-Strategie und baut Bereiche Digital und Data aus - Asmallworld 2018: Umsatz von 8,8 Mio Fr. (VJ: 5,0 Mio Fr.) EBITDA -2,3 Mio Fr. (VJ -1,7 Mio Fr.) Nettoergebnis -3,2 Mio Fr. (VJ -2,6 Mio Fr.) 2019: Erwarten für 2019 Umsatz von 12,0 bis 12,5 Mio Fr. - BKW 2018: Gesamtleistung 2,68 Mrd Fr. (VJ angepasst 2,49 Mrd) Adj. EBIT von 364,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 353,7 Mio) Ausgewiesener Reingewinn von 203,0 Mio Fr. (VJ 270,6 Mio) Dividende von 1,80 Fr./Aktie (AWP-Konsens 1,73; VJ 1,80 Fr.) 2019: Vergleichbarer Betriebsgewinn von 320 bis 340 Mio Fr. erwartet Geschäftsjahr wird letztmals von sinkenden Strompreisen belastet - Crealogix H1: Umsatz 51,0 Mio Fr. (VJ 39,7 Mio) EBITDA 3,3 Mio Fr. (VJ 4,4 Mio) Reingewinn -1,4 Mio Fr. (VJ 1,6 Mio) 18/19: Umsatz von mehr als 100 Mio Fr.; EBITDA auf H1-Ebene - Hochdorf 2018: Umsatz von 561,0 Mio Fr. (VJ 600,5 Mio) EBIT von 18,6 Mio Fr. (VJ 42,6 Mio) - Marge von 3,3% Reingewinn von 8,7 Mio CHF (VJ 40,8 Mio) Dividende von 4,00 Fr. (VJ 4,00 CHF) vorgeschlagen 2019: Aufgrund grosser Unsicherheiten wird auf Prognose verzichtet - Huber+Suhner 2018: EBIT 82,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80,7 Mio) Reingewinn 61,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,6 Mio) 2019: Gehaltener Umsatz und EBIT-Marge im oberen Zielbereich erw. - LM Group schneidet 2018 leicht besser ab als angekündigt 2019: Umsatz von über 300 Mio Euro erwartet - EBITDA bei 52-54 Mio - Peach Property 2018: Reingewinn n. Steuern 45,3 (VJ 41,9 Mio) Fr. 2019: Deutliche Steigerung der Mieteinnahmen erwartet bestätigt mittelfristige Zielsetung von 11'000 Wohnungen - Schlatter 2018: EBIT +3,8 Mio Fr. (VJ +2,5 Mio Fr.) Reinergebnis +3,7 Mio Fr. (VJ +2,9 Mio Fr.) Erneut keine Dividende 2019: Streben Gruppengewinn über Vorjahr an Produkteentwicklung um Abhängigkeit von Webmaschinen zu mindern - Vetropack 2018: Umsatz 690,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 685,7 Mio) EBIT 78,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 75,8 Mio) Reingewinn 58,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59,2 Mio) Dividende 50 Fr. Inhaber-/10 Fr. Namenaktie (VJ 45/9 Fr.) 2019: Höherer Nettoerlös - op. Ergebnis auf Vorjahr erwartet - Ceva: CMA CGM hält auch laut def. Zwischenergebnis 89,47 Prozent - Nebag plant Beteiligung an nicht operativen Aktiven der Biella Holding - Romande Energie: Schwimmender Solarpark profitiert von KEV NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Stadler Rail plant Börsengang in den nächsten Monaten Peter Spuhler soll grösster Aktionär bleiben 2018: Konsolidierter Netto-Umsatz 2,0 Mrd Fr. (VJ: 2,4 Mrd) Auftragseingang 4,4 Mrd Fr. (VJ: 3,4 Mrd. Fr.) EBITDA 208 Mio Fr. (VJ: 245 Mio Fr.) BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,26% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Partners Group: BMK 2018 - BKW: BMK 2018 - Hochdorf: BMK 2018 - Huber + Suhner: BMK 2018 - Lastminute.com: BMK 2018 - Peach Property: BMK 2018 - Vetropack: BMK 2018 - GV: Bellevue, CPH Mittwoch: - BVZ: Ergebnis + BMK 2018 - Conzzeta: Ergebnis + BMK 2018 - Mikron: Ergebnis + BMK 2018 Donnerstag: - Metall Zug: Ergebnis + BMK 2018 - Meyer Burger: Ergebnis 2018 - Zur Rose: Ergebnis 2018 + BMK 2018 - Meyer Burger: BMK 2018, Zürich - Swiss Deluxe Hotels: BMK 2018, Zürich - Adval Tech: Ergebnis 2018 - GV: DKSH, BB Biotech WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Arbeitskosten Q4/18 (11.00 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 01/19 (15.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 01/19 (endgültig) (15.00 Uhr) - CH: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV Handelsbilanzüberschuss Februar bei 2,04 Mrd Fr. (saisonber.) Exporte Februar real +1,3%, nominal +2,3% (saisonber. gg. VM) Importe Februar real -3,0%, nominal -1,2% (saisonber. gg. VM) Uhrenexporte Februar unbereinigt 1,76 Mrd Fr. (nom. +3,4%, real -2,7%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (Nachfrist 19.3. bis 2.4.) - E. de Rothschild: Fam. B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5. bis 6.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon (angekündigt für H1 2019, laut SIX direkte Aufnahme in SMI) - Medacta (angekündigt für Q2 2019) - Stadler Rail (angekündigt für 'in den nächsten Monaten') EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Hypothekarbank Lenzburg (110 Fr.) per 21.3.: - Bellevue (1,10 Fr.) - CPH (1,80 Fr.) per 25.3.: - BB Biotech (3,05 Fr.) - DKSH (1,85 Fr.) per 26.3.: - SGS (78,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1348 - USD/CHF: 1,0002 - Conf-Future: +14 BP auf 157,67% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,295% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,21% auf 9'517 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,15% auf 9'497 Punkte - SLI (Montag): +0,12% auf 1'466 Punkte - SPI (Montag): +0,06% auf 11'239 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,25% auf 25'914 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,34% auf 7'714 Punkte - Dax (Montag): -0,25% auf 11'657 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,08% auf 21'567 Punkte STIMMUNG - Leicht positiv - Abwartend vor US-Notenbanksitzung

