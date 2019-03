UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika startet Mörtelproduktion im Senegal und baut Werk in Dakar aus - Cassiopea erzielt in Phase III Akne-Studie positive Ergebnisse - Huber+Suhner: Grossaktionär Abegg stösst gesamtes Paket von 10% ab - Hypothekarbank Lenzburg und Fintech Neon lancieren neues Digitalkonto - Investis verkauft Mehrheitsbeteiligung an La Foncière de la Dixence - KTM Industries 2018: Dividende von 0,30 Euro/Aktie (entspricht Vorjahr) Vorläufiges Ergebnis 2018 bestätigt 2019: Gehaltene EBIT-Marge erwartet Forstsetzung des Wachstumskurses erwartet 2022: bestätigt Absatzziel bis 2022 - Ziel: 400'000 Motorräder - Liechtensteinische Landesbank ernennt neuen Geschäftsführer für LLB Österreich - Bank Linth ernennt Silvio Lorenzi zum Leiter Privatkunden - Formulafirst erzielt wegen schwachem Börsenjahr Verlust; NAV sinkt um über 20% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Avaloq 2018: Umsatz steigt bereinigt um 6% auf 579 Mio Fr. - EBITDA 90 Mio - Bank Dreyfus steigert Gewinn 2018 dank Zinsgeschäft und US-Steuerprogramm BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,0028% - BVZ: Hubertus Hatlapa erhöht Anteil auf 5% - Mikron: Veraison Sicav senkt Anteil unter 3% - Swissquote meldet eigenen Anteil von 2,996%/2,536% PRESSE DIENSTAG - UBS verhandelt nicht mehr mit Christian Meissner (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - KTM Industries: Definitives Ergebnis + Dividende 2018 - GV: Implenia, Schindler, SPS Mittwoch: - Vaudoise: Ergebnis + BMK 2018 - GV: Leonteq, Meier Tobler Donnerstag: - Jungfraubahn: Ergebnis + BMK 2018 - Investis: Ergebnis 2018 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: Autoneum, Givaudan, Inficon, Zehnder WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Consensus Forecast (09.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 02/19 (13.30 Uhr) FHFA-Index 01/19 (14.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 03/19 (15.00 Uhr) - CH: ZKB-MK zu Immobilienmarkt Schweiz (Dienstag) CS-CFA Index März (Mittwoch) KOF: Konjunkturprognose Frühjahr (inkl. MK) (Mittwoch) SNB-Referat Andréa Maechler: Geldmarkt Apéro (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (Nachfrist 19.3. bis 2.4.) - Edmond de Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5. bis 6.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon (09.04.2019, direkte Aufnahme in SMI) - Medacta ("am oder um den" 04.04.2019) - Stadler Rail (angekündigt für 'in den nächsten Monaten') EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - SGS (78,00 Fr.) per 28.3.: - Schindler (4,00 Fr.) per 1.4.: - Autoneum (3,60 Fr.) - Givaudan (60,00 Fr.) - Implenia (0,50 Fr.) - Zehnder (0,80 Fr.) per 2.4.: - Also (3,00 Fr.) - Energiedienst (0,75 Fr.) - Inficon (17,00 Fr.) - SPS (3,80 Fr.) - Valora (12,50 Fr.) per 3.4.: - Belimo (100 Fr.) per 4.4.: - Clariant (0,55 Fr.) - Mobimo (10,00 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) - Vontobel (2,10 Fr.) per 5.4.: - Geberit (10,80 Fr.) - Sulzer (3,50 Fr.) - Zurich Insurance (19,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1228 - USD/CHF: 0,9926 - Conf-Future: -34 BP auf 158,32% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,373% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,05% auf 9'310 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,15% auf 9'306 Punkte - SLI (Montag): -0,22% auf 1'424 Punkte - SPI (Montag): -0,22% auf 11'038 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,06% auf 25'517 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,07% auf 7'638 Punkte - Dax (Montag): -0,15% auf 11'347 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +2,2% auf 21'428 Punkte STIMMUNG - Stabilisierung erwartet

mk/kw

(AWP)