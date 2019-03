UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB-CEO Spiesshofer verdiente 2018 insgesamt 8,5 Millionen Franken - Saudi Aramco schluckt Mehrheit bei Clariant-Grossaktionär Sabic - Logitech mit Abgang im Top-Management - Marcel Stolk geht - Investis 2018: Dividende von 2,35 (VJ 2,35) Fr. je Aktie vorgeschlagen Mieteinnahmen bei 55 (VJ 47,5) Mio Fr. Reingewinn ohne Neubew. plus 33% auf CHF 36 Mio Fr Umsatzsteigerung um 4% auf 197 Mio Fr. Investis bestätigt mittelfr.Ziel von hoher einst.EBIT-Marge bei Services - Jungfraubahn 2018: Reingewinn 47,8 Millionen Franken (VJ 41,6 Mio) Betriebsertrag 213 Millionen Franken (VJ 194 Mio) Dividende von 2,80 Franken je Aktie (VJ 2,40 Fr.) 2019: Bis am 24.3 wächst Besucherzahl aufs Jungfraujoch um 7,3% - SPS vermietet weitere Flächen im Stücki Park an Lonza - Metall Zug schlägt drei neue Mitglieder für Verwaltungsrat vor - Meyer Burger: Oxford PV will MB-Aktien am Markt platzieren - Orior: Andreas Lindner wird neuer Finanzchef - Santhera stellt Antrag auf bedingte Marktzulassung für Idebenon in Europa - Thurgauer KB ernennt Daniel Kummer zum Leiter Privatkunden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cosmo: Credit Suisse meldet Anteil von 8,34% - Galenica: Norges Bank erhöht und senkt Anteil leicht - zuletzt bei 2,85% - Intershop hält im Rahmen von Aktienrückkaufprogramm 6,1% eigene Aktien - MCH: LLB Swiss Investment erhöht Anteil auf 10,04% - Medartis: Gruppe um Straumann/Miesch löst sich auf - Straumann hält 47,9% - Molecular Partners: Patrik Forrer senkt Anteil auf 3,03% - Siegfried: Credit Suisse Funds senkt und erhöht Anteil leicht - zuletzt 3,00% - Sonova: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,92% PRESSE DONNERSTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Investis: Conf. Call Ergebnis 2018 - Jungfraubahn: BMK 2018 - GV: Autoneum, Givaudan, Inficon, Zehnder Freitag: - Aevis: Ergebnis 2018 (Conf Call 10.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis 2018 + BMK - Perfect Holding: Ergebnis 2018 - GV: Also, Energiedienst, Valora Montag: - GV: Belimo, Clariant WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Wirtschaftsvertrauen 03/19 (11.00 Uhr) Konjunkturklima-Indikator 03/19 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 03/19 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: BIP Q4/18 (3. Veröffentlichung) (13.30 Uhr) Privater Konsum Q4/18 (3. Veröffentlichung) (13.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (13.30 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 02/19 (vorab) (14.00 Uhr) - US: Schwebende Hausverkäufe 02/19 (15.00 Uhr) - CH: SNB Referat Andréa Maechler: Geldmarkt Apéro, Zürich (18.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (Nachfrist 19.3. bis 2.4.) - Edmond de Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5. bis 6.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon (09.04.2019, direkte Aufnahme in SMI) - Medacta ("am oder um den" 04.04.2019) - Stadler Rail (angekündigt für 'in den nächsten Monaten') EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Schindler (4,00 Fr.) per 1.4.: - Autoneum (3,60 Fr.) - Givaudan (60,00 Fr.) - Implenia (0,50 Fr.) - Zehnder (0,80 Fr.) per 2.4.: - Also (3,00 Fr.) - Energiedienst (0,75 Fr.) - Inficon (17,00 Fr.) - SPS (3,80 Fr.) - Valora (12,50 Fr.) per 3.4.: - Belimo (100 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1203 - USD/CHF: 0,9953 - Conf-Future: +34 Bp auf 158,25% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,355% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,18% auf 9'407 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,01% auf 9'391 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,03% auf 1'433 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,05% auf 11'141 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,13% auf 25'626 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,63% auf 7'643 Punkte - Dax (Mittwoch): unv. auf 11'419 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,6% auf 21'033 Punkte STIMMUNG - Vorgaben negativ - dennoch leichte Auftaktgewinne erwartet

tt/

(AWP)