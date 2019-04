UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche präsentiert Daten zu früher Kombinations-Studie bei spez. Brustkrebs - Novartis ergänzt Portfolio um entzündungshemmende Programme von IFM Tre - Panalpina: DSV legt Übernahmeangebot vor DSV offeriert 2,375 eigene Aktien je Anteil Impliziter Angebotspreis von 195,80 Franken Ernst Göhner Stiftung, Cevian und Artisan werden andienen Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2019 erwartet EGS wird mit Anteil von rund 11% grösster DSV-Aktionär DSV Panalpina A/S wird in Kopenhagen kotiert sein - Lalique übernimmt 50 Prozent an schottischem Whisky-Hersteller - Nebag beziffert inneren Wert der Aktie per Ende März auf 10,27 Franken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - HNA verkauft Gategroup vollständig an RRJ Capital BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mobimo: BlackRock senkt leicht auf 4,92% - Medartis: NexMed Holding hält nach Auflösung einer Gruppe 7,84% - Landis+Gyr: Norges Bank senkt Anteil auf 2,97% - Huber+Suhner: Abegg Holding meldet Anteil von <3% - GAM: BlackRock erhöht Anteil auf 3,11% - Coltene: HUWA/Esola -Gruppe löst sich auf - Meyer Burger: Oxford PV meldet Anteil von 9,99% - Siegfried: Credit Suisse Funds senkt Anteil leicht auf 2,99% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Belimo, Clariant Dienstag: - Medartis: Ergebnis + BMK 2018 - GV: Mobimo, Newron, Swisscom, Vontobel Mittwoch: - Varia US: BMK 2018 - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2018 - GV: Geberit, Zurich Insurance, Sulzer WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze Februar (08.30 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) März (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe (10.00 Uhr) Verbraucherpreise (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz (14.30 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe (15.45 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe (16.00 Uhr) Bauinvestitionen (16.00 Uhr) - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise März (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CN: Caixin-Stimmungsindex März +0,9 auf 50,8 Punkte SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (Nachfrist 19.3. bis 2.4.) - Edmond de Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5. bis 6.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Stadler Rail: 1. Handelstag voraussichtlich am 12.4. Preisspanne der Aktien bei 33 bis 41 Franken Börsenkapitalisierung 3,3 bis zu 4,1 Mrd Fr. Streubesitz inkl. Greenshoe bis zu 43,41 Prozent - Alcon (09.04.2019, direkte Aufnahme in SMI) - Medacta ("am oder um den" 04.04.2019) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Autoneum (3,60 Fr.) - Givaudan (60,00 Fr.) - Implenia (0,50 Fr.) - Zehnder (0,80 Fr.) per 2.4.: - Also (3,00 Fr.) - Energiedienst (0,75 Fr.) - Inficon (17,00 Fr.) - SPS (3,80 Fr.) - Valora (12,50 Fr.) per 3.4.: - Belimo (100 Fr.) per 4.4.: - Clariant (0,55 Fr.) - Mobimo (10,00 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) - Vontobel (2,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1187 - USD/CHF: 0,9957 - Conf-Future: -23 BP auf 157,76% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,352% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,58% auf 9'533 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,76% auf 9'478 Punkte - SLI (Freitag): +1.11% auf 1'4451 Punkte - SPI (Freitag): +0,71% auf 11'241 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,82% auf 25'929 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,78% auf 7'729 Punkte - Dax (Freitag): +0,86% auf 11'526 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,43% auf 21'509 Punkte STIMMUNG - Robuste China-Daten stützen - Panalpina im Fokus

