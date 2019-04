UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis verklagt Amgen wegen Migränemittel Aimovig - Alpiq: EDF verkauft 25%-Beteiligung an Aktionäre Primeo Energie und EOS Verkaufspreis für 25%-Anteil von EDF beträgt 489 Millionen Franken Alpiq-Aktionäre halten 88 Prozent - wollen Alpiq "letztlich" dekotieren - Ems-Chemie Q1: Umsatz 604 Mio Fr. (AWP-Konsens: 575 Mio) Umsatz und EBIT mindestens auf Vorjahresniveau - EFG International: Rücktritte von Higgin, Zuberbühler und Fong Seng Tee aus VR - Hiag-Technologie Campus "The Hive" erhält mit Lem weiteren Ankermieter - Groupe Minoteries nominiert SVP-Nationalrätin Amaudruz für VR - Leclanché 2018: EBITDA -39,1 Mio Fr (VJ -31,8 Mio) Umsatz 48,7 Mio Fr. (VJ 18,0 Mio) Verlust von 50,7 Mio Fr. (VJ Verlust 38,5 Mio) 2019/2020: Starker Auftragsbestand - Mobimo mit Vermietungsstand im Aarauer Aeschbachquartier zufrieden - Nebag verdient 2018 wegen schwierigem Börsenumfeld deutlich weniger - Orascom DH 2018: Ergebnis n. Mind. -41,4 Mio Fr. (VJ -41,4 Mio) 2019: Umsatz von 400 Mio, adj. EBITDA von 74-77 Mio Fr. erwartet - Santhera erhöht verfügbare Geldmittel um bis zu 22,1 Millionen Franken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Arundel: USIGH erhöht Erwerbspositionen auf 12,2% - Ceva Logistics: Societe Generale senkt Erwerbspositionen auf 0,003056% - Cassiopea: UBS hält weniger als 3% - Galenica: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,001% - Givaudan: Blackrock senkt Anteil auf 4,94% - Landis+Gyr: Fir Tree hält weniger als 3% - Meyer Burger: Credit Suisse hielt vorübergehend 13,05% der Erwerbspositionen - PSP: T. Rowe Price Associates senken Anteil auf 2,98% - Sonova: BlackRock meldet Anteil von 5% - Temenos: Wellington erhöht Anteil auf 3,01% PRESSE FREITAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Orascom DH: Conf. Call zu Ergebnis 2018 (13.00 Uhr) - GV: Forbo, Straumann, Tamedia Montag: - Bossard: Umsatz Q1 - GV: Bossard, Evolva Dienstag: - Alcon: Erster Handelstag SIX - Givaudan: Umsatz Q1 - Sika: Umastz Q1 - Valartis: Ergebnis 2018 - Gurit: Umsatz Q1 (nachbörslich) - GV: Sika, Gurit, Kudelski, Oerlikon, VZ Holding, Zug Estates WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Devisenreserven März (9.00 Uhr) - EU: Einzelhandel 02/19 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 03/19 (14.30 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten März 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Gesamtproduktion Februar +0,7% gg. Vormonat (Prognose +0,5) Gesamtproduktion Februar -0,4% gg. Vorjahr (Prognose -1,4) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Ausserordentliche Indexänderungen per 9./10. April SMI: Alcon ersetzt Julius Bär SLI: Alcon ersetzt Dufry SMIM: Julius Bär ersetzt Aryzta - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (Nachfrist 19.3. bis 2.4.) - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (Abschluss Q4) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon am 09.04.2019, direkte Aufnahme in SMI - Stadler Rail geplant per 12.4.2019 EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Geberit (10,80 Fr.) - Sulzer (3,50 Fr.) - Zurich Insurance (19,00 Fr.) per 8.4.: - Bobst (1,50 Fr.) - Intershop (22,00 Fr.) - PSP (3.50 Fr.) per 9.4.: - Novartis (Ex-Alcon) - Mobilezone (0,60 Fr.) - Rieter (5,00 Fr.) - Straumann (5,25 Fr.) - Tamedia (4,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1231 - USD/CHF: 0,9998 - Conf-Future: -7 BP auf 156,75% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,276%% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,05% auf 9'559 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,07% auf 9'564 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,08% auf 1'476 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,10% auf 11'356 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,64% auf 26'385 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,05% auf 7'892 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,28% auf 11'988 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,3% auf 21'790 Punkte STIMMUNG - Wenig verändert - Warten auf US-Jobdaten

