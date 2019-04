UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS/GV: Ethos empfiehlt, Vergütungen der Führungsinstanzen abzulehnen - Julius Bär ernennt Fabio Bariletti zum neuen CEO von Kairos - Bossard Q1: Umsatz 232,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 230,2 Mio) 2019: Umsatz von 900 bis 920 Mio Fr. angestrebt - Ceva prüft strategische Finanzierungsoptionen Umsatz erste 2 Mte 2019 1,11 Mrd USD - adj. EBITDA 98,2 Mio USD - Ceva: CMA CGM hält 97,89 Prozent - definitives Endergebnis - BFW ernennt Andreas Brügger zum neuen Chief Financial Officer Serge Aerne tritt als Marketingchef ab - Comet: ISS stellt sich im Streit um Präsidium auf die Seite von Veraison - Evolva-Verwaltungsrat Stuart Strathdee tritt zurück - Helvetia refinanziert heute fällige Anleihe nicht - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SoftwareONE peilt Börsengang an (Reuters) - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - BFW Liegenschaften erhöht Eigenanteil auf 4,295% - Givaudan: Blackrock erhöht Anteil auf 5,01% - SIG Combibloc: Janus Anderson baut Anteil auf 2,98% ab - Sonova: BlackRock meldet Anteil von 4,99% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von 3,08% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Bossard, Evolva Dienstag: - Alcon: Erster Handelstag SIX - Givaudan: Umsatz Q1 - Sika: Umastz Q1 - Valartis: Ergebnis 2018 - Gurit: Umsatz Q1 (nachbörslich) - GV: Sika, Gurit, Kudelski, Oerlikon, VZ Holding, Zug Estates Mittwoch: - Edisun Power: Ergebnis 2018 (nachbörslich) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2019 (nachbörslich) - GV: Ascom, Bachem, Basilea, Huber + Suhner, Julius Bär, SFPI, Sunrise, Tornos - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Sentix-Investorvertrauen 04/19 (10.30 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 02/19 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 02/19 (16.00 Uhr) - CH: Arbeitsmarktdaten März 2019 (Dienstag) Eidgenössische Anleihe Ankündigung/Ergebnis (Dienstag/Mittwoch) - WIRTSCHAFTSDATEN - Adecco Job Index: Mehr offene Stellen zu Jahresbeginn als vor einem Jahr - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Ausserordentliche Indexänderungen per 9./10. April SMI: Alcon ersetzt Julius Bär SLI: Alcon ersetzt Dufry SMIM: Julius Bär ersetzt Aryzta - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (Abschluss Q4) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon am 09.04.2019, direkte Aufnahme in SMI - Stadler Rail geplant per 12.4.2019 - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bobst (1,50 Fr.) - Intershop (22,00 Fr.) - PSP (3.50 Fr.) - Rieter (5,00 Fr.) per 9.4.: - Mobilezone (0,60 Fr.) - Straumann (5,25 Fr.) - Tamedia (4,50 Fr.) per 10.4. - Bossard (4,50 Fr.) - Forbo (21,00 Fr.) - SHL (1,00 USD) - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1217 - USD/CHF: 0,9991 - Conf-Future: -11 BP auf 156,65% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,271% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,27% auf 9'515,45 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,24% auf 9'541 Punkte - SLI (Freitag): -0,08% auf 1'475 Punkte - SPI (Freitag): +0,26% auf 11'386 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,15% auf 26'425 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,59% auf 7'939 Punkte - Dax (Freitag): +0,18% auf 12'010 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,21% auf 21'762 Punkte STIMMUNG - Leichte Gewinnmitnahmen erwartet

yr/uh

(AWP)