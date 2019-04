UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan Q1: Umsatz 1'525 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'502 Mio) Umsatz Aromen 848 Mio Fr. (AWP-Konsens: 850 Mio) Umsatz Riechstoffe 677 Mio Fr. (AWP-Konsens: 652 Mio) Org. Wachstum 6,3 Prozent (AWP-Konsens: 4,8%) Bestätigt Mittelfristziele - Sika Q1: Umsatz 1'644,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'641 Mio) 2019: Umsatz +6-8% und überdurchschnittliche Gewinnsteigerung - Novartis: Gut positioniert für Wachstum nach Alcon-Abspaltung Starke Dividendenzahlung geplant, ausgehend von 2,85 Fr. im 2019 Abschluss laufender Aktienrückkauf (5 Mrd USD) noch im 2019 - CS/GV: Stimmrechtsberater ISS stellt sich hinter Boni - Vifor und Akebia weiten Lizenzabkommen für Vadadustat aus - Valartis 2018: Definitiver Verlust von 6,9 Mio Fr. (VJ Verlust von 1,8 Mio) Geschäftsertrag 9,7 Mio Fr. (VJ 12,0 Millionen) Dividende von 10 Rappen je Aktie (VJ 20 Rappen) - Cosmo Pharmaceuticals reicht Remimazolam NDAs bei der FDA ein - ENR Russia Invest 2018: Verlust von 4,44 Mio Fr. (VJ +2,40 Mio) - Kuros schliesst Finanzierungsabkommen über bis zu 5 Mio Fr. - Polyphor ernennt Gökhan Batur zum Chief Commercial Officer - SPS-Tochter Immoveris bezieht neue Standorte - neue Managerin in Zürich - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Logitech: Daniel Borel senkt Anteil auf unter 3% - Medacta: Gruppe Siccardi/Medacta hält Anteil von 71,5% - Warteck Invest: Gruppe Christoph Müller hält 31,79% PRESSE DIENSTAG - Julius Bär identifiziert 700 heikle Konten in Venezuela (NZZ) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Alcon: Erster Handelstag SIX - Gurit: Umsatz Q1 (nachbörslich) - GV: Sika, Gurit, Kudelski, Oerlikon, VZ Holding, Zug Estates Mittwoch: - Edisun Power: Ergebnis 2018 (nachbörslich) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2019 (nachbörslich) - GV: Ascom, Bachem, Basilea, Huber + Suhner, Julius Bär, SFPI, Sunrise, Tornos Donnerstag: - Barry Callebaut: Ergebnis H1 - Poenina: Ergebnis 2018 - Romande Energie: Ergebnis 2018 - Swiss: Verkehrszahlen März - GV: Emmi, Fundamenta, Hiag Immobilien, Kardex, Nestlé, Orior, Schweiter, SIG Combibloc WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Eidgenössische Anleihe Ergebnis (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Arbeitslosenquote März 2,5% (VM 2,7%), saisonber. 2,4% Eidgenossenschaft stockt Anleihen 0,50%/2032 und 0,50%/2055 auf - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Ausserordentliche Indexänderungen per 9./10. April SMI: Alcon ersetzt Julius Bär SLI: Alcon ersetzt Dufry SMIM: Julius Bär ersetzt Aryzta - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (Abschluss Q4) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon am 09.04.2019 (HEUTE), direkte Aufnahme in SMI - Stadler Rail geplant per 12.4.2019 - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Mobilezone (0,60 Fr.) - Straumann (5,25 Fr.) - Tamedia (4,50 Fr.) per 10.4.: - Bossard (4,50 Fr.) - Forbo (21,00 Fr.) - SHL (1,00 USD) per 11.4. - Gurit (20,00 Fr.) - OC Oerlikon (1,00 Fr.) - Sika (2,05 Fr.) - VZ (4,90 Fr.) - Zug Estates (28,00 Fr.) per 12.4.: - Ascom (0,45 Fr.) - Bachem (2,75 Fr.) - Huber+Suhner (2,50 Fr.) - Julius Bär (1,50 Fr.) - Kudelski (0,10 Fr.) - Sunrise (4,20 Fr.) - Tornos (0,28 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,1250 - USD/CHF: 0,9988 - Conf-Future: -8 BP auf 156,56% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,259% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,10% auf 9'537,78 Punkte (08.30 Uhr) - SMI (Montag): +0,06% auf 9'547 Punkte - SLI (Montag): -0,02% auf 1'474 Punkte - SPI (Montag): +0,08% auf 11'394 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,32% auf 26'341 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,19% auf 7'954 Punkte - Dax (Montag): -0,39% auf 11'963 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,19% auf 21'803 Punkte STIMMUNG - Insgesamt wenig Veränderung erwartet - Warten auf 'Super Wednesday' - Alcon werden erstmals an SIX gehandelt nach Abspaltung von Novartis (vorbörslicher Mittelkurs 49,95 Fr.)

hr/uh

(AWP)