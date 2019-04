UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS: Stimmrechtsberater Glass Lewis kritisiert Vergütung von Bank-Spitze - Adecco hat Anleihe über 7 Mrd JPY aufgelegt - Panalpina: Thomas Kern als neuer VR-Präsident nominiert VR beantragt Verzicht auf Auszahlung einer Dividende in 2019 Ernst-Göhner-Stiftung soll sämtliche Stimmrechte erhalten - Airopack: Kantonsgericht Zug verlängert provis. Nachlassstundung um 2 Mte - Cosmo schliesst Vertriebsvertrag für neues Endoskopie-Gerät mit Medtronic - Gurit Q1: Nettoumsatz um 55% auf 142,7 Mio Fr. gewachsen - Alpine Select 2018: Verlust von 15,8 Mio Fr nach IFRS (VJ Gewinn von 32 Mio) Dividende von 0,30 Fr. je Aktie vorgeschlagen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Ruag liefert Komponenten für Trägerrakete der japanischen Raumfahrtbehörde - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Loys Investment meldet Anteil von 3,01% - Galenica: Norges Bank senkt Anteil auf 2,78% - Medacta: The Capital Group hält Anteil von 4,651% - Rieter: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 5,03 Prozent - Sonova: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - Temenos meldet Eigenanteil von 2,54%/5,0549% - Vifor: BNP Paribas meldet Anteil von 1,08% - Wisekey: Mark Angelo meldet Erwerbspositionen von 26,37% - PRESSE MITTWOCH - EDF dürfte Aktionären mehr als 70 Fr. pro Titel zahlen (FuW) - Roche: Durchsuchungen von Büros in Deutschland (Tamedia) - Sunrise-Präsident von UPC-Deal überzeugt (NZZ) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Edisun Power: Ergebnis 2018 (nachbörslich) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2019 (nachbörslich) - GV: Ascom, Bachem, Basilea, Huber + Suhner, Julius Bär, SFPI, Sunrise, Tornos Donnerstag: - Barry Callebaut: Ergebnis H1 - Poenina: Ergebnis 2018 - Romande Energie: Ergebnis 2018 - GV: Emmi, Fundamenta, Hiag Immobilien, Kardex, Nestlé, Orior, Schweiter, SIG Combibloc Freitag: - Luzerner KB: Ergebnis Q1 - Stadler Rail AG: Erster Handelstag SIX (geplant) - GV: Hochdorf, Allreal, Arbonia, Asmallworld, Polyphor, Titlisbahnen - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Eidgenössische Anleihe Ergebnis (11.15 Uhr) - EU: EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr)/ 14.30 Uhr Pk mit EZB-Chef Draghi EU-Sondergipfel zum Brexit (18.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 03/19 (14.30 Uhr) Realeinkommen 03/19 (14.30 Uhr) Vorstellung des Berichtes zur weltweiten Finanzmarktstabilität und des Fiscal Monitors des Internationalen Währungsfonds (IWF) (14.30 Uhr Energieministerium Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) Fed Sitzungsprotokoll 19./20.3.19 (20.00 Uhr) - WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Ausserordentliche Indexänderungen per HEUTE: SMI: Julius Bär fällt raus per HEUTE SLI: Dufry fällt raus per HEUTE - - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (Abschluss Q4) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Stadler Rail geplant per 12.4.2019 EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bossard (4,50 Fr.) - Forbo (21,00 Fr.) - SHL (1,00 USD) per 11.4. - Gurit (20,00 Fr.) - OC Oerlikon (1,00 Fr.) - Sika (2,05 Fr.) - VZ (4,90 Fr.) - Zug Estates (28,00 Fr.) per 12.4.: - Ascom (0,45 Fr.) - Bachem (2,75 Fr.) - Huber+Suhner (2,50 Fr.) - Julius Bär (1,50 Fr.) - Kudelski (0,10 Fr.) - Sunrise (4,20 Fr.) - Tornos (0,28 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1269 - USD/CHF: 1,0004 - Conf-Future: -3 BP auf 156,53% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,258% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,20% auf 9'563 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,37% auf 9'582 Punkte - SLI (Dienstag): +0,05% auf 1'475 Punkte - SPI (Dienstag): +0,31% auf 11'429 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,72% auf 26'151 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,56% auf 7'909 Punkte - Dax (Dienstag): -0,94% auf 11'851 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,53% auf 21'688 Punkte STIMMUNG - Vorsicht vor "Super Mittwoch"

