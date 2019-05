UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - - Novartis erhält US-Zulassung für Genersatztherapie Zolgensma setzt Preis für Gentherapie Zolgensma auf 2,125 Mio USD fest CEO: Warten auf Resonanz der Behörden wg. weiterer Zulassungsanträge Rechnen mit umfangreichen finanziellen Hilfen für Patienten Verschiedene Patienten warten bereits auf Therapie - Novartis erhält US-Zulassung für Piqray gegen spezifischen Brustkrebs - Swiss Life steigert 2018 Prämieneinnahme im BVG-Geschäft leicht - Aevis: 61 Prozent des Aktienkapitals von Tochter Infracore platziert Nach Verkauf konsolidierter Gewinn H1 2019 von mehr als 210 Mio Fr. Nach Verkauf sinkt Nettoverschuldung um fast 700 Mio Fr. auf 360 Mio - DKSH ernennt Laurent Sigismondi zum Mitglied der Geschäftsleitung erwirbt Spezialchemie-Distributeur Dols International - Umsatz 10 Mio. Fr - Hiag arrondiert Areal 'Porte Sud' in Genf - erwirbt Jaeger et Bosshard SA - Medartis ernennt Christoph Brönnimann zum neuen CEO - Santhera reicht EU-Zulassungsantrag für Puldysa (Idebenon) bei DMD ein - Stadler Rail erhält Service-Auftrag für 100 Züge in Norwegen - St.Galler Kantonalbank schliesst Kapitalerhöhung mit Bruttoerlös 176,5 Mio ab Bezugspreis für Kapitalerhöhung 420 Fr./Aktie NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Clientis Zürcher Regionalbank tritt bei Clientis aus und heisst neu "Avera" BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Veränderungen bei Beteiligungen nach Kapitalerhöhung - Alpine Select: Trinsic erhöht Anteil deutlich auf 11,41% - Bâloise: Credit Suisse Funds erhöht Anteil leicht auf 3,11% - Barry Callebaut: Jacobs Holding bleibt bei 50,12% - Meyer Burger: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,18% - Poenina: Pictet Asset Management Fund hält 3% - Swiss Re: BlackRock hält neu mehr als 5% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Swiss Life: MK zu Betriebsrechnung 2018 - GV: Aevis, EEII Dienstag: - Burckhardt: Ergebnis 2018/19 + BMK - Dottikon ES: Ergebnis 2018/19 - GV: Cosmo, Romande Energie, Santhera Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - GB/US: Feiertag, Börse geschlossen - CH: KOF Tourismusprognosen (09.00 Uhr) Seco: BIP Quartalsschätzungen Q1 (Dienstag) EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte April (Dienstag) KOF Konjunkturbarometer (Mitwoch) CS-CFA Index Mai (Mitwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS-Beschäftigungsbarometer Q1: Indikator Aussichten 1,04 (-0,1% gg VJ) Gesamtbeschäftigung +1,3% zu VJ auf 5,071 Mio SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE.: - Adval Tech (4,20 Fr.) - Poenina (1,70 Fr.) - Swatch Group (I 8,00 Fr., N 1,60 Fr.) - CFT (5,00 Fr.) per 28.5.: - BKW (1,80 Fr.) - Lalique (0,50 Fr.) per 29.5.: - Aevis Victoria (1,10 Fr.) per 31.05.: - Romande Energie (36,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.50 Uhr) - EUR/CHF: 1,1242 - USD/CHF: 1,0035 - Conf-Future: -1 BP auf 158,98% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,390% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,35 auf 9'701 Punkte (08.50 Uhr) - SMI (Freitag): +0,76% auf 9'667 Punkte - SLI (Freitag): +0,45% auf 1'483 Punkte - SPI (Freitag): +0,68% auf 11'686 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,37% auf 25'586 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,11% auf 7'637 Punkte - Dax (Freitag): +0,49% auf 12'011 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,31% auf 21'183 Punkte STIMMUNG - Freundlicher und ruhiger Start erwartet

