UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika eröffnet neue Fabrik in Katar - Bâloise bietet Gegenstandsversicherungen neu auch den Firmenkunden an - Burckhardt 2018/19: Umsatz 599,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 593,3 Mio) Bestellungseingang 658,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 591,8 Mio) EBIT 44,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44,7 Mio) Dividende 6,00 Fr. (AWP-Konsens: 5,80; VJ 6,00 Fr.) Reingewinn n.M. 27,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 28,8 Mio) 2019/20: Umsatz von 600-640 Mio Fr. erwartet Leichte Steigerung der Gewinnmargen erwartet - Dottikon ES 2018/19: Umsatz 147,7 Mio Fr. (VJ 158,2 Mio) Reingewinn 16,3 Mio Fr. (VJ 25,8 Mio) Erneut Dividendenverzicht beantragt 2019/20: Nettoumsatz über dem des Vorjahres erwartet - Kudelski geht Partnerschaft mit L&T Technology Services ein - Newron: FDA hat sich besorgt über Erkenntnisse in Evenamide-Studie gezeigt - Schindler: Partnerschaft mit Telefónica bei IoT für Aufzüge und Fahrtreppen - Stadler: Markus Bernsteiner wird neuer Leiter Stadler Altenrhein 26 weitere Flirt-Züge für slowenische Zugflotte - Tamedia-Bezahlmedienchef Serge Reymond geht - Nachfolger Marco Boselli - Valartis kauft bis zu 359'000 Aktien zurück - Hauptaktionärin nimmt teil NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Credit Suisse Funds meldet leicht tieferen Anteil von 6,93% - Adecco: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 5,08% - AMS: Invesco meldet Anteil von 7,81%; Massachusetts senkt unter 3% - Alpine Select: Thomas Amstutz meldet Anteil von 3,48% - Galenica: Norges Bank senkt Anteil auf 2,98% - Meyer Burger: Norges Bank snkt Anteil auf 2,53% - Partners Group: Morgan Stanley senkt Anteil auf 15,01% - Swiss Re: BlackRock senkt auf 4,92% - Temenos: Massachusetts Mutual meldet Anteil von <3% - UBS meldet Eigenanteil an Erwerbspositionen von 5,02% - VAT Group: The Capital Group Companies meldet Anteil von 3,04% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Burckhardt: BMK 2018/19 - GV: Cosmo, Romande Energie, Santhera Mittwoch: - Spice Private: GV Donnerstag: - Auffahrt - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - BAK: BIP-Prognose 2019 und 2020 (15.00 Uhr) - EUR: Geldmenge M3 04/19 (10.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/19 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 05/19 (11.00 Uhr) - US: FHFA-Index 03/19 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 05/19 (16.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer (Mittwoch) - CS-CFA Index Mai (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: BIP real Q4 rev. +0,3% gg VQ (alt: +0,2%), gg VJ +1,5% (+1,4%) BIP real Q1 2019 bei +0,6% gg Vorquartal und +1,7% gg Vorjahr EZV: Uhrenexporte April unbereinigt 1,75 Mrd Fr. (-0,4%) Exporte April real -0,6%, nominal -2,3% (saisonber. gg. VM) Handelsbilanzüberschuss April bei 1,91 Mrd Fr. (saisonber.) Importe April real +1,5%, nominal +0,8% (saisonber. gg. VM) - DE: GFK-Konsumklima für Juni 10,1 PKT (Prognose 10,4); GG 10,2 VM Einfuhrpreise April +1,4% GG Vorjahr (Prognose +1,6) Einfuhrpreise April +0,3% GG Vormonat (Prognose +0,5) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Kapitalerhöhungen etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BKW (1,80 Fr.) - Lalique (0,50 Fr.) per 29.5.: - Aevis Victoria (1,10 Fr.) per 31.05.: - Romande Energie (36,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1231 - USD/CHF: 1,0041 - Conf-Future: +31 BP auf 159,29% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,395% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,23% auf 9'735 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,48% auf 9'713 Punkte - SLI (Montag): +0,30% auf 1'487 Punkte - SPI (Montag): +0,52% auf 11'746 Punkte - Dow Jones (Montag): Feiertag - Börse geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): Feiertag - Börse geschlossen - Dax (Montag): +0,50% auf 12'071 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,41% auf 21'268 Punkte STIMMUNG - Erneut freundlicher Start erwartet

