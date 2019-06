UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht mit Kisqali bei Brustkrebs klaren Überlebensvorteil - Novartis stellt am ASCO-Kongress neue Daten der Lungenkrebs-Pipeline vor - Novartis publiziert positive Daten zu Xolair - Roche-Medikament Tecentriq in Kombinationstherapie bei Lungenkrebs wirksam - Roche legt verschiedene Daten aus Brustkrebs-Studien an ASCO-Kongress vor - Zurich schliesst Übernahme des ANZ-Lebensversicherungsgesch. in Australien ab - LafargeHolcim: Knapp 73 Prozent der Dividende wird in Aktien ausbezahlt - Lonza: LSI wird ausgegliedert, bleibt aber vollständig bei der Gruppe Abbau von etwa 130 Stellen wird geprüft (50 in der Schweiz) - Sunrise: UPC-Übernahme wird durch Weko vertieft geprüft Gehen von einer Zustimmung der Wettbewerbsbehörden aus - KTM Industries und Bajaj beschliessen strategische Elektrofahrzeug-Allianz KTM und Bajaj wollen keine Änderung in bestehender Beteiligungsstruktur - Asmallworld-Aktien neu ebenfalls auf Xetra handelbar - Basilea-Wirkstoff zeigt sich bei Hirntumor-Patienten verträglich und wirksam - Belimo gründet Start-up-Zentrum für Lüftungs- und Klima-Branche - EFG International ernennt Angela Bow zum Deputy Head Asia Pacific - EPH mit leicht höheren Mietzins-Einnahmen im ersten Quartal - LumX bestätigt Jahresverlust von 8,7 Mio USD - Kein Goodwill-Abschreiber - Tecan schliesst Akquisition eines Zulieferers von Bauteilen ab - The Native schreibt 2018 Umsatz von 102,6 Mio Fr. und Verlust von 8,4 Mio - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Montana Tech will Aluflexpack noch im zweiten Quartal an die SIX bringen Emissionserlös von rund 140 Mio EUR angestrebt Montana Tech will Mehrheitseigner von Aluflexpack bleiben Montana stellt weitere Aktien von bis zu 15% zur Verfügung (Greenshoe) Emissionserlös von Aluflexpack für Erweiterung von Produktionskapazitäten - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: BlackRock meldet Anteil von 4,93% - Partners Group: Morgan Stanley verringert Anteil auf 16,02% - Alpine Select: Christophe und Patrick Hornbacher senken Anteil unter 3% - Forbo: Blackrock senkt Anteil auf 2,98% - GAM: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 5,26% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Aluflexpack: MK zu IPO Dienstag: - Aryzta: Trading Update Q3 Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai 2019 (09.30) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe Mai 2019 (endgültig) (10.00) EZB Monatsbericht Mai 2019 (15.45) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe Mai 2019 (endgültig) (15.45) ISM Verarbeitendes Gewerbe Mai 2019 (16.00) Bauinvestitionen April 2019 (16.00) Fed-Präsident von Richmond, Thomas Barkin, hält eine Rede (18.40) Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, hält eine Rede (19.25) - CH: BFS/Touristische Beherbergungen April 2019/Wintersaison (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - BFS: CPI Mai +0,3% auf 102,7 Punkte - Jahresteuerung +0,6% - BWO: Hypo-Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen unverändert bei 1,5% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (Q2 2019) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Warteck: Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtangebot (3.-12.6.) - Aevis: Aktiensplit 1 zu 5 (per 7.6. geplant) - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Spice Private Equity (0,95 USD) DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,1156 - USD/CHF: 0,9988 - Conf-Future: -7 BP auf 159,65% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,445% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,44% auf 9'482,17 Punkte (08.30 Uhr) - SMI (Freitag): -0,19% auf 9'524 Punkte - SLI (Freitag): -0,22% auf 1'458 Punkte - SPI (Freitag): -0,05% auf 11'545 Punkte - Dow Jones (Freitag): -1,41% auf 24'815 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,51% auf 7'453 Punkte - Dax (Freitag): -1,47% auf 11'727 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,92% auf 20'411 Punkte STIMMUNG - Handelsstreit etc. belastet weiterhin das Sentiment stark

tp/uh

(AWP)