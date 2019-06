UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Grippemittel Xofluza unterstreicht in Studie die Wirksamkeit - Roche-Tochter Chugai lanciert FoundationOne CDx-Tests bei soliden Tumoren - Julius Bär erhält mit Singapurer Staatsfond neuen Grossaktionär - Aryzta Q3: Umsatz 847,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 837,5 Mio) Organisches Wachstum bei +1,3% (AWP-Konsens: +0,6%) 2018/19: Neu tiefes einstelliges EBITDA-Wachstum erwartet Auf Kurs für Einsparungen von 40 Millionen Euro 2019 Luisa Delgado soll als Non-Executive Director in VR gewählt werden - Barry Callebaut: Oliver Delauny folgt Dirk Poelman als Chief Operating Officer - Blackstone Resources im Visier der Schweizer Börsenaufsicht - Ceva: Criss Edwards wird Chef Automotive und globale Inbound-Logistik - Ceva Logistics muss keine Resultate mehr veröffentlichen - Implenia erhält SBB-Auftrag mit Volumen von rund 115 Mio Fr. - New Venturetec verschiebt ao Generalversammlung auf den 10. Juli - Realstone Development Fund kurz vor Verkauf einer Liegenschaft NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Handelsumsatz an der Schweizer Börse im Mai gesunken BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Marathon Asset Mgt. senkt Anteil auf 2,99%; BlckRock erhöht auf 5,16% - Julius Bär: GIC Private (Govt. of Singapore) meldet Anteil von 3,09% - UBS meldet Eigenanteil von 5,17%/4,79% - Meyer Burger: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,18% - Siegfried: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 2,98% - PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - GV: AMS, Blackstone Res Donnerstag: - GV: Airesis WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Verbraucherpreise Mai 2019 (11.00 Uhr) Arbeitslosenzahlen April 2019 (11.00 Uhr) - US: Rede von Fed-Präsident John Williams (14.30 Uhr) Rede von Fed-Präsident Jerome Powell (15.55 Uhr) Auftragseingang Industrie April 2019 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter April 2019 (16.00 Uhr) Weltbank Halbjahresbericht über globale Wirtschaftsaussichten (22.00 Uhr) - CH: BFS Touristische Beherbergungen April 2019/Wintersaison (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni geplant) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Warteck: Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtangebot (3.-12.6.) - Aevis: Aktiensplit 1 zu 5 (per 7.6. geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1166 - USD/CHF: 0,9920 - Conf-Future: -10 BP auf 159,55% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,458% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,18% auf 9'584,98 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,83% auf 9'603 Punkte - SLI (Montag): +0,45% auf 1'465 Punkte - SPI (Montag): +0,77% auf 11'633 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,02% auf 24'820 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,61% auf 7'333 Punkte - Dax (Montag): +0,56% auf 11'793 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,01% auf 22'409 Punkte STIMMUNG - Stimmung bleibt weiter eingetrübt - JB nach GIC-Einstieg positiv gesehen

ra/uh

(AWP)