UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Marie-France Tschudin wird neue Pharma-Chefin Paul Hudson wechselt zu Sanofis - UBS bestätigt Partnerschaft mit japanischer Sumitomo Co-Markenunternehmen soll Geschäftstätigkeit im Jahr 2021 aufnehmen wird 51% an dem Joint Venture halten - SwissRe-Tochter ReAssure leitet Börsengang an der LSE ein - Aevis Victoria: Aktiensplit verfünffacht Titelzahl - Edmond de Rothschild Holding hält 98,82% von Aktienkapital Edmond de Rothschild: Bisher 80,84% der eigenen Aktien angedient - Kudelski ernennt Nancy Goldberg zur Marketingchefin einer Division - Metall Zug 2019: Sonderkosten von rund 14 Mio Fr. belasten EBIT erwartet im ersten Halbjahr ein ausgeglichenen EBIT Rückstand zum Vorjahr kann im H2 nicht mehr aufgeholt werden - New Value 2018/19: Jahresverlust von 2,0 Mio Fr. (VJ -2,06 Mio) - Polyphor präsentiert Daten auf der European Cystic Fibrosis Conference NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB meldet eigenen Anteil von 1,6603%/4,2974% - Adecco: BlackRock meldet tieferen Anteil von 5,04% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 5%/0,04% PRESSE FREITAG - CH Media: Chef von Apple Schweiz geht - Nachfolger unklar ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag - GV: Groupe Minoteries Montag: - Pfingstmontag - Eingeschränkter AWP-Dienst Dienstag: - GV: Arundel, Eastern Property Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Devisenreserven Mai 2019 (9.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht Mai 2019 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel April 2019 endgültig (16.00 Uhr) - CH: EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Mai 2,3% (VM 2,4%), saisonbereinigt 2,4% (VM 2,4%) - DE: Exporte April -3,7% gg Vormonat (Prognose -0,9) Importe April -1,3% gg Vormonat (Prognose -0,2) Handelsbilanzsaldo April 17,9 Mrd Euro (Prognose 19,5) Gesamtproduktion April -1,9% gg Vormonat (Prognose -0,5) Gesamtproduktion April -1,8 % gg Vorjahr (Prognose -0,4) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni geplant) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Warteck: Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtangebot (3.-12.6.) - Aevis: Aktiensplit 1 zu 5 (per HEUTE geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 12.6.: - Groupe Minoteries (7,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1175 - USD/CHF: 0,9920 - Conf-Future: +18 BP auf 159,90% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,459% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,25% auf 9'707 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,25% auf 9'682 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,05% auf 1'479 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,14% auf 11'702 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,71% auf 25'721 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,53% auf 7'616 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,23% auf 11'953 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,58% auf 20'893 Punkte STIMMUNG - Freundlich gesehen - Warten auf US-Job-Daten

