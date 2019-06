UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Peter Voser tritt per Ende Juni als VR zurück Barbara Schädler folgt als Leiterin Group Communications auf Feldhaus Thomas Schinecker neuer Leiter der Sparte Diagnostics - Roche verlängert Angebotsfrist für Spark-Übernahme erneut - Roche erhält beschleunigte US-Zulassung für Polatuzumab/Polivy - Roche: Gazyva liefert positive Studienresultate bei Lupus Nephritis - LafargeHolcim: Referenzpreis für Aktiendividende 49,01 Franken - Alpine Select keine reine Investmentgesellschaft mehr gemäss SIX-Definition - Cosmo ist mit US-Zulassung für Remimazolam einen Schritt weiter - DKSH kooperiert mit Shanghai Institute of Technology - EFG lanciert Multi-Custody-Plattform in Zusammenarbeit mit AM-One AG - Molecular Partners ernennt Daniel Steiner zum Forschungschef NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Axpo H1: Gesamtleistung 2,55 Mrd Fr. (VJ 2,54 Mrd) EBIT 403 Mio Fr. (VJ 259 Mio) Nettoergebnis 435 Mio Fr. (VJ 196 Mio) 18/19: Gehen von einem anspruchsvollen zweiten Halbjahr aus BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 4,97% - Partners Group: Morgan Stanley verringert Anteil auf 15,79% - Forbo: Blackrock erhöht Anteil auf 3,06% - The Native: Herculis mit Erwerbspositionen von 10,28%; Eigenanteil 0,14/10,28% - Wisekey meldet Eigenanteil von 2,25%/52,43% PRESSE PFINGSTWOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE DIENSTAG - Artisan regt Aufspaltung von ABB an (The Market NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Arundel, Eastern Property Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - GV: Sonova, Thurgauer KB - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2019 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - GB: Arbeitslosenzahlen April 2019 (10.30 Uhr) - EU: Sentix Investorenvertrauen Juni 2019 (10.30 Uhr) - US: Erzeugerpreise Mai 2019 (14.30 Uhr) - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK; Donnerstag) SNB-Bericht zur Finanzstabilität 2019 (Donnerstag) Seco Konjunkturprognosen vom Juni 2019 (Donnerstag) BFS Produzenten- und Importpreisindex Mai 2019 (Donnerstag) KOF Konjunkturprognose Sommer (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - EFV/SNB: Eidgenossenschaft legt Anleihe 0,00%/2034 zur Zeichnung auf SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (Nachfrist von 14.6.-27.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni geplant) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Warteck: Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtangebot (3.-12.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 12.6.: - Groupe Minoteries (7,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1209 - USD/CHF: 0,9904 - Conf-Future: +23 BP auf 162,09% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,459% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,34% auf 9'783 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,69% auf 9'749 Punkte - SLI (Freitag): +0,82% auf 1'491 Punkte - SPI (Freitag): +0,69% auf 11'782 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,30% auf 26'063 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,05% auf 7'823 Punkte - Dax (Freitag): +0,77% auf 12'045 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,33% auf 21'204 Punkte STIMMUNG - Anleger bleiben zurückhaltend

